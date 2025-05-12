影／托嬰中心女保育員虐多童？ 拉扯幼童大哭也不理 社會局調查中

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐童案，目前傳出有8名幼兒受虐，從影片中可看到女保育員涉嫌暴力強拉嬰幼兒致倒地，頭部撞地，現場多名嬰幼兒嚇得大哭，台中市社會局今天表示，已接獲通報立即啟動調查中。

台中市議員陳清龍表示，他的服務處接到家長陳情，不到一歲小孩在豐原托嬰中心受到不當對待，家長檢附托嬰中心監視畫面，他立即聯絡台中市社會局，但社會局不夠積極，社會局還在向托嬰中心調影像，他認為處理速度拖延，他要求社會局盡速處理。

托嬰中心一名女嬰母親說，她接到社會局通知才知自己一歲多女兒在托嬰中心受虐待，看到畫面很心疼也生氣，她女兒被女保育員強拉扯倒地換尿布，後來女保育員到她家中說明，她女兒看到保育員立即倒退嚕，後來再提保育員名字，女兒聽到馬上臉色大變；這位母親說，目前至少有8名嬰幼兒受虐，這托嬰中心一名老師的小孩也受害，她打算對保育員提告。

台中市社會局今天說明，有關豐原區某托嬰中心疑似不當對待兒少事件，社會局接獲通報後已立即啟動調查，將檢視監視器畫面以及訪視相關人員釐清案情。另外，也主動聯繫關心家長，說明案件處理程序，並請該托嬰中心提報改善措施、加強管理。