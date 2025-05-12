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300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

新北土城六旬婦5度酒駕 心疼愛孫保險功虧一簣乖乖繳罰款

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名6旬林姓老婦，先前已4度酒駕被捕，甚至一度入獄仍不知悔改，去年5月間第5度酒駕加無照駕駛，共裁罰36萬元。林婦原拒繳罰鍰，後來擔心影響到20年前替愛孫投保、只剩最後1期的壽險，經執行人員分析利害得失，最終出於愛孫同意一次繳清所有罰鍰。

行政執行署新北分署指出，林婦近15年來因酒駕被判刑確定4次，曾因此入監服刑3日，其餘刑案多以易科罰金或易服社會勞動結案，卻依然貪杯。去年5月間，騎機車的林婦第5度酒駕，還無照駕駛，遭土城警方攔檢酒測。

林婦因10年內第2次酒測值超標，且為無照駕駛，遭新北市交通事件裁決處裁罰36萬元。另滯納機車燃料使用費750元，被移送新北分署執行。

新北分署收案後，發現林婦名下無財產可供執行，於是今年1月間扣押其投保的人壽保險保單價值準備金，經壽險公司陳報壽險解約金約50餘萬元。林婦原本對罰緩相當抗拒，對於自己當天酒駕沒過感到不可思議，表示因為她年紀大了，新陳代謝變慢，才會被抓酒駕，覺得被罰得很冤枉。

後來林婦透露，上述被執行的壽險是20年前為愛孫投保，只剩下1期保費就全部繳清，書記官於是向林婦分析當中利害得失，表示只要自行繳清罰鍰，壽險就無需強制解約，繳清最後1期保費後，愛孫也會有更多保障，林婦於是同意繳款，通知女兒帶現金，到場繳清全部罰鍰及欠費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名6旬林姓老婦，去年5月間5度酒駕加無照駕駛，共裁罰36萬元卻拒繳罰鍰，後來擔心影響到愛孫只剩最後1期的壽險，同意由女兒代為一次繳清。圖／新北分署提供
新北市一名6旬林姓老婦，去年5月間5度酒駕加無照駕駛，共裁罰36萬元卻拒繳罰鍰，後來擔心影響到愛孫只剩最後1期的壽險，同意由女兒代為一次繳清。圖／新北分署提供

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