快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

桃園女電梯大樓租屋70萬被洗劫無下文 她PO網質疑治安亮紅燈

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區一名大樓社區6樓租屋女子，上月17日租屋突然遭竊，2名小偷「光明正大」從大樓大門進入，洗劫該女租屋的現金、金手鐲等近70萬元財物，揚長而去，該女今天上午PO網質疑，「平鎮治安不知道怎麼了」？她租屋是大樓社區、有管理室，管理員晚上沒上班，2小偷盜竊她財物一空，快兩個月了沒有下文。

平鎮分局表示，警方受理女子租屋竊案後，積極擴大調閱監視器，查出距該女租處300公尺巷弄，發現2名竊嫌行蹤，警方循線查出2人身份，其中1人已因案在桃園獄監服刑中、另1人因案戶籍設在戶政事務所尚無行蹤，將申請拘票追捕。

租屋被竊女子指出，她本來不想PO文，當作破財消災，可是快兩個月過去，一點音訊也沒有，詢問警察只回應「案件已經送出去了」，該社區是電梯大樓，有管理室，管理員晚上沒上班，該社區一個月發生2起竊案，另一戶較幸運，門鎖沒被翹開進去偷竊。

她住6樓租屋窗戶被撬開進入，被盜竊台幣現金10幾萬、日幣10幾萬、人民幣3千多及一些韓幣、10萬本票及金戒指、金手鐲價值8萬、1.5克拉鑽石戒指、卡地亞手環及名表、名牌包等價值近70萬元財務。

該女子表示，當時還好她不在家，她如果在家後果不堪設想，心想她一名女生如何對付2名竊賊，從監視器畫面看到竊賊把包包背出去，如今快 2個月過去，警察沒有消息，「平鎮治安不知道怎麼了」？希望有關部門重視一下，晚上加強警員巡邏。

平鎮一女子6樓租屋近2月前遭2名小偷洗劫近70萬財務無下文，女PO網質疑「平鎮治安不知道怎麼了」？。記者曾增勳／翻攝
平鎮一女子6樓租屋近2月前遭2名小偷洗劫近70萬財務無下文，女PO網質疑「平鎮治安不知道怎麼了」？。記者曾增勳／翻攝
平鎮一女子6樓租屋近2月前遭2名小偷洗劫近70萬財務揚長而去，女PO網質疑「平鎮治安不知道怎麼了」？。記者曾增勳／翻攝
平鎮一女子6樓租屋近2月前遭2名小偷洗劫近70萬財務揚長而去，女PO網質疑「平鎮治安不知道怎麼了」？。記者曾增勳／翻攝
平鎮一女子6樓租屋近2月前遭2名小偷洗劫近70萬財務無下文，女PO網質疑「平鎮治安不知道怎麼了」？。記者曾增勳／翻攝
平鎮一女子6樓租屋近2月前遭2名小偷洗劫近70萬財務無下文，女PO網質疑「平鎮治安不知道怎麼了」？。記者曾增勳／翻攝

小偷 桃園 監視器 警察 金戒指

延伸閱讀

全國十大傑出救護技術員 桃園消防正妹尤詩妤獲殊榮

2男闖電梯大樓偷走價值近70萬財物 揹「受害者名牌包」離開現場畫面曝

藍營桃6區反惡罷全面決戰 黃國園桃園百場宣講中壢開戰

雨勢不停致抽水馬達故障 桃園中新地下道積水封鎖

相關新聞

影／托嬰中心女保育員虐多童？ 拉扯幼童大哭也不理 社會局調查中

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐童案，目前傳出有8名幼兒受虐，從影片中可看到女保育員涉嫌暴力強拉嬰幼兒致倒地，頭部撞地，現場...

桃園女電梯大樓租屋70萬被洗劫無下文 她PO網質疑治安亮紅燈

桃園市平鎮區一名大樓社區6樓租屋女子，上月17日租屋突然遭竊，2名小偷「光明正大」從大樓大門進入，洗劫該女租屋的現金、金...

三重街頭上演格鬥賽 2好友酒後互毆離譜行徑全曝光

新北市72歲許男及55歲莊男昨晚至三重區聚餐飲宴，餐畢後許男疑因酒醉情緒失控發酒瘋，對莊男出言辱罵還猛踹，莊男不甘示弱還...

愛妻下班遇爛醉男駕保時捷奪命 夫掩面痛哭：不該放任

高雄59歲洪姓男子昨天深夜喝酒後，凌晨0時許駕駛保時捷凱燕休旅車，行經大順一路與龍德路口，闖紅燈撞上騎機車的蔡吳姓婦人，...

新北土城六旬婦5度酒駕 心疼愛孫保險功虧一簣乖乖繳罰款

新北市一名6旬林姓老婦，先前已4度酒駕被捕，甚至一度入獄仍不知悔改，去年5月間第5度酒駕加無照駕駛，共裁罰36萬元。林婦...

男潛伏高捷站1分鐘竊5支iPhone 高捷：將強化巡查

高雄捷運三多商圈站驚傳竊案。有竊賊潛入捷運站內廁所躲避巡查，凌晨時分翻進站內手機行，短短1分鐘偷走5支iPhone，得手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。