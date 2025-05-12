桃園女電梯大樓租屋70萬被洗劫無下文 她PO網質疑治安亮紅燈
桃園市平鎮區一名大樓社區6樓租屋女子，上月17日租屋突然遭竊，2名小偷「光明正大」從大樓大門進入，洗劫該女租屋的現金、金手鐲等近70萬元財物，揚長而去，該女今天上午PO網質疑，「平鎮治安不知道怎麼了」？她租屋是大樓社區、有管理室，管理員晚上沒上班，2小偷盜竊她財物一空，快兩個月了沒有下文。
平鎮分局表示，警方受理女子租屋竊案後，積極擴大調閱監視器，查出距該女租處300公尺巷弄，發現2名竊嫌行蹤，警方循線查出2人身份，其中1人已因案在桃園獄監服刑中、另1人因案戶籍設在戶政事務所尚無行蹤，將申請拘票追捕。
租屋被竊女子指出，她本來不想PO文，當作破財消災，可是快兩個月過去，一點音訊也沒有，詢問警察只回應「案件已經送出去了」，該社區是電梯大樓，有管理室，管理員晚上沒上班，該社區一個月發生2起竊案，另一戶較幸運，門鎖沒被翹開進去偷竊。
她住6樓租屋窗戶被撬開進入，被盜竊台幣現金10幾萬、日幣10幾萬、人民幣3千多及一些韓幣、10萬本票及金戒指、金手鐲價值8萬、1.5克拉鑽石戒指、卡地亞手環及名表、名牌包等價值近70萬元財務。
該女子表示，當時還好她不在家，她如果在家後果不堪設想，心想她一名女生如何對付2名竊賊，從監視器畫面看到竊賊把包包背出去，如今快 2個月過去，警察沒有消息，「平鎮治安不知道怎麼了」？希望有關部門重視一下，晚上加強警員巡邏。
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