花蓮87歲翁騎機車逾200公里 屏東買豬腳回程自摔

花蓮縣87歲何姓老翁日前從富里鄉出發，騎機車到屏東買豬腳，回程不慎在屏東新園鄉自摔；警方獲報前往協助，雖然老翁堅持要騎車回家，仍由擔心的家屬開車載回。

屏東縣警察局東港分局新園分駐所長蔡曜陽今天接受中央社記者電訪表示，獨居87歲何翁4月中旬獨自騎車到屏東，原要到里港鄉買水煮白豬腳，不過並未使用導航，一路上憑自己記憶加上問路，最後來到萬巒鄉買了紅燒豬腳。

蔡曜陽說，何翁清晨5時許就出發，騎車逾200公里，卻在買完豬腳回程自摔。分駐所在下午3時許獲報，有老翁在新園鄉仙吉路段自摔，到場發現何翁手腳輕微擦挫傷，現場救護車要載至醫院治療，但他堅持不肯上救護車，便載何翁返所休息，並通知何翁家屬。

蔡曜陽說，何翁家屬特從新北市樹林南下，晚間趕抵分駐所；雖然何翁堅持要自行騎回花蓮，最後仍因家屬擔心，說服他坐車回家。

何翁家屬表示，父親有過騎機車環島經驗，但對他獨自騎至屏東仍感到驚訝，也感謝警方協助。

東港分局呼籲，民眾外出時應注意身體狀況，若自覺不舒服應找適當處所休息；駕駛上路前，也應先查看車況；駕駛車輛時務必評估身體狀況，切勿疲勞駕駛，並隨時注意路況，避免發生意外。