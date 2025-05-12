快訊

300公尺耗資1.5億元 台鐵高雄月台門在貴什麼？

花蓮87歲翁騎機車逾200公里 屏東買豬腳回程自摔

中央社／ 屏東縣12日電

花蓮縣87歲何姓老翁日前從富里鄉出發，騎機車到屏東買腳，回程不慎在屏東新園鄉自摔；警方獲報前往協助，雖然老翁堅持要騎車回家，仍由擔心的家屬開車載回。

屏東縣警察局東港分局新園分駐所長蔡曜陽今天接受中央社記者電訪表示，獨居87歲何翁4月中旬獨自騎車到屏東，原要到里港鄉買水煮白豬腳，不過並未使用導航，一路上憑自己記憶加上問路，最後來到萬巒鄉買了紅燒豬腳。

蔡曜陽說，何翁清晨5時許就出發，騎車逾200公里，卻在買完豬腳回程自摔。分駐所在下午3時許獲報，有老翁在新園鄉仙吉路段自摔，到場發現何翁手腳輕微擦挫傷，現場救護車要載至醫院治療，但他堅持不肯上救護車，便載何翁返所休息，並通知何翁家屬。

蔡曜陽說，何翁家屬特從新北市樹林南下，晚間趕抵分駐所；雖然何翁堅持要自行騎回花蓮，最後仍因家屬擔心，說服他坐車回家。

何翁家屬表示，父親有過騎機車環島經驗，但對他獨自騎至屏東仍感到驚訝，也感謝警方協助。

東港分局呼籲，民眾外出時應注意身體狀況，若自覺不舒服應找適當處所休息；駕駛上路前，也應先查看車況；駕駛車輛時務必評估身體狀況，切勿疲勞駕駛，並隨時注意路況，避免發生意外。

屏東縣 自摔

延伸閱讀

唐從聖母親節現身花蓮做公益 分享照顧失智母親經驗

物產館母親節推花卉展 周春米：每月辦餐桌料理、市集

成大教授未禮讓救護車被罰3600元與吊照 提告：聽錯位置

「阿猴我的家」素人演員登台 紙風車屏東戲劇人才培訓

相關新聞

影／托嬰中心女保育員虐多童？ 拉扯幼童大哭也不理 社會局調查中

台中市豐原區某托嬰中心傳出虐童案，目前傳出有8名幼兒受虐，從影片中可看到女保育員涉嫌暴力強拉嬰幼兒致倒地，頭部撞地，現場...

桃園女電梯大樓租屋70萬被洗劫無下文 她PO網質疑治安亮紅燈

桃園市平鎮區一名大樓社區6樓租屋女子，上月17日租屋突然遭竊，2名小偷「光明正大」從大樓大門進入，洗劫該女租屋的現金、金...

三重街頭上演格鬥賽 2好友酒後互毆離譜行徑全曝光

新北市72歲許男及55歲莊男昨晚至三重區聚餐飲宴，餐畢後許男疑因酒醉情緒失控發酒瘋，對莊男出言辱罵還猛踹，莊男不甘示弱還...

愛妻下班遇爛醉男駕保時捷奪命 夫掩面痛哭：不該放任

高雄59歲洪姓男子昨天深夜喝酒後，凌晨0時許駕駛保時捷凱燕休旅車，行經大順一路與龍德路口，闖紅燈撞上騎機車的蔡吳姓婦人，...

花蓮87歲翁騎機車200公里到萬巒買豬腳 回程自摔警救援

87歲何姓老翁日前騎機車從花蓮縣富里鄉清晨5點多出發，到屏東縣萬巒鄉買豬腳，路程約兩百公里，未料回程時屏東縣新園鄉突自摔...

新北土城六旬婦5度酒駕 心疼愛孫保險功虧一簣乖乖繳罰款

新北市一名6旬林姓老婦，先前已4度酒駕被捕，甚至一度入獄仍不知悔改，去年5月間第5度酒駕加無照駕駛，共裁罰36萬元。林婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。