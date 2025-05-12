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三重街頭上演格鬥賽 2好友酒後互毆離譜行徑全曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市72歲許男及55歲莊男昨晚至三重區聚餐飲宴，餐畢後許男疑因酒醉情緒失控發酒瘋，對莊男出言辱罵還猛踹，莊男不甘示弱還擊2人當街打成一團。三重警到場發現2人全身擦挫傷，莊男怒提傷害告訴，警方詢後將2人依社維法及傷害罪送辦。

三重警昨天晚間7時許接獲報案，在三重區龍門路有2名男子互毆。警員趕抵現場時已無糾紛情形，警方經了解得知互毆的72歲許男及55歲莊男2人是好友，昨晚一起聚餐喝酒，不料酒足飯飽離開餐廳時，許男疑因酒意上湧情緒失控，發起酒瘋對莊男辱罵還出腳踹人，導致2人當街互毆。

莊男怒對許男提出傷害告訴，許男則表示要先行就醫，目前尚未決定是否提告傷害，警方詢後將2人依社維法第87條第1款裁處，許男另依傷害罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

莊男向警方說明雙方衝突原因。記者黃子騰／翻攝
莊男向警方說明雙方衝突原因。記者黃子騰／翻攝
許男先出腳踹向莊男。記者黃子騰／翻攝
許男先出腳踹向莊男。記者黃子騰／翻攝
許男及莊男在三重龍門路街頭互毆。記者黃子騰／翻攝
許男及莊男在三重龍門路街頭互毆。記者黃子騰／翻攝

三重 傷害罪 失控 情緒

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