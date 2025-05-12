聽新聞
0:00 / 0:00
三重街頭上演格鬥賽 2好友酒後互毆離譜行徑全曝光
新北市72歲許男及55歲莊男昨晚至三重區聚餐飲宴，餐畢後許男疑因酒醉情緒失控發酒瘋，對莊男出言辱罵還猛踹，莊男不甘示弱還擊2人當街打成一團。三重警到場發現2人全身擦挫傷，莊男怒提傷害告訴，警方詢後將2人依社維法及傷害罪送辦。
三重警昨天晚間7時許接獲報案，在三重區龍門路有2名男子互毆。警員趕抵現場時已無糾紛情形，警方經了解得知互毆的72歲許男及55歲莊男2人是好友，昨晚一起聚餐喝酒，不料酒足飯飽離開餐廳時，許男疑因酒意上湧情緒失控，發起酒瘋對莊男辱罵還出腳踹人，導致2人當街互毆。
莊男怒對許男提出傷害告訴，許男則表示要先行就醫，目前尚未決定是否提告傷害，警方詢後將2人依社維法第87條第1款裁處，許男另依傷害罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言