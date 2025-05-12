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愛妻下班遇爛醉男駕保時捷奪命 夫掩面痛哭：不該放任

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄59歲洪姓男子昨天深夜喝酒後，凌晨0時許駕駛保時捷凱燕休旅車，行經大順一路與龍德路口，闖紅燈撞上騎機車的蔡吳姓婦人，婦人連人帶車遭拖撞至輕軌軌道才停下，送醫急救後不治，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，已達爛醉程度。

檢警今上午10時許安排相驗，原本要洪男也到市立殯儀館，後來未請他到場，直接由員警押解至地檢署問訊，蔡吳姓婦人丈夫、女兒在殯儀館情緒崩潰，丈夫想到妻子的好，一度掩面哭泣，令人鼻酸。

67歲蔡吳姓婦人在三溫暖洗衣房工作10多年，原本已經退休，後來又因缺人手，回到老東家幫忙，昨深夜一如平常騎車下班，不料卻遇到洪男酒駕慘死街頭。

婦人丈夫、女兒昨天聞訊趕到醫院急診室，經急救後仍傳來噩耗，女兒今相驗時直指「媽媽腹部腫脹，醫生說內出血嚴重，可見撞擊力道之大」。

女兒說，酒駕很過分，希望政府能將酒駕者判重一點，否則都認為酒駕不會被關、不會被罰，還是一樣酒駕開車，「坐計程車不會花很多錢，為何不坐計程車？」。對於洪男無法原諒。

蔡吳婦人的丈夫今早抵達殯儀館，臉上一臉茫然，談到妻子隨即掩面痛哭，他痛斥酒駕犯「應該重判，不要再放任這些酒駕犯了！」

洪男並非首次酒駕上路，2019年時就曾疑酒後騎車被警方攔查，警方要求他酒測被拒，洪因此被罰9萬元，這次再度僥倖上路，且撞死人當下還氣焰囂張，警方要求他配合竟反嗆員警「銬我啊」。

據了解，洪男供稱他是粗工，並非該輛凱燕休旅車車主，他稱該車是別人「抵債」給他使用，昨晚在朋友位於三民區的肉品公司喝了5罐啤酒後上路，警方已連繫車主了解雙方關係。

根據事故路口監視器畫面，洪男自三民區一路酒駕沿大順一路向東行駛，再撞擊前，已連闖多處紅燈，後來行經龍德路口時，絲毫不見他減速慢行。

警方獲報後到場，洪姓男子全身都是酒氣，幾乎呈現爛醉程度，呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，比0.25標準值超標近5倍，因撞擊力道大，車禍還造成輕軌軌道毀損，因喝到爛醉，在派出所、偵查隊拘留室還呼呼大睡，全案將依酒駕致死罪偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子今天凌晨酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供
洪姓男子今天凌晨酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供
洪姓男子酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供
洪姓男子酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供
遭撞死的蔡吳姓婦人丈夫在殯儀館等候相驗，因愛妻遭洪男撞死，他在殯儀館想到愛妻頻頻落淚。記者石秀華／攝影
遭撞死的蔡吳姓婦人丈夫在殯儀館等候相驗，因愛妻遭洪男撞死，他在殯儀館想到愛妻頻頻落淚。記者石秀華／攝影
洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影
洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影
洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影
洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影

丈夫 妻子 車禍 酒駕 闖紅燈

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