男潛伏高捷站1分鐘竊5支iPhone 高捷：將強化巡查

高雄捷運三多商圈站驚傳竊案。有竊賊潛入捷運站內廁所躲避巡查，凌晨時分翻進站內手機行，短短1分鐘偷走5支iPhone，得手後逃逸無蹤。業者氣憤將監視器畫面上傳網路，質疑捷運站安全管理鬆散。高捷公司表示，將配合警方調查，並強化夜間巡邏與隱蔽空間的清查機制。

這起竊案發生在本月11日凌晨3時許。根據監視器畫面顯示，竊賊身穿深色上衣、戴帽子遮掩臉部，凌晨3時潛入捷運站內某間手機行，迅速躡手躡腳翻過櫃台，拉開抽屜搜刮，僅1分多鐘便竊得5支iPhone，隨即快步逃離現場。從畫面可見，竊賊作案前就在站區附近徘徊，疑似早有預謀。

高捷公司說，初步研判男子在前一天晚間藏匿於1間維修中的廁所內，該處因反鎖未開放使用，保全巡查時未能發現異狀。

案發後，店家遠端監控發現異常即報警，捷運站務人員接獲通知後立即配合警方清查，但犯嫌已從捲門出口逃逸。