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全國十大傑出救護技術員 桃園消防正妹尤詩妤獲殊榮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

2025年「十大傑出救護技術員」名單出爐！在與來自全國消防局推薦的優秀救護技術員激烈角逐中，桃園市消防局高級救護技術員尤詩妤以亮眼表現脫穎而出，奪下殊榮。尤詩妤開心地說，能將所學與熱情帶給周遭同仁，最終回饋給每一位患者，是身為救護人員最大的肯定。

十大傑出救護技術員獎項由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家及消防署官方代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

目前任職於龍潭分隊的尤詩妤在第一線服務已9年，取得高級救護技術員訓練合格後，運用所學幫助患者在黃金時間內獲得急救，包括執行到院前心肺功能停止案件時，給予氣管內管插管與急救藥物，讓患者恢復自主循環、對於急性心肌梗塞患者執行12導程心電圖及給予藥物，落實與醫院交接，有效縮短治療時間，並為過敏性休克患者及時施打腎上腺素等。

尤詩妤亦是國內外救護競賽常勝軍，2022年曾出賽馬來西亞第4屆院前救護錦標賽一舉奪冠，在全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽亦獲CPR組及機械CPR組冠軍；她透過參與競賽與持續進修，將最新的救護技術導入分隊，強化高品質CPR、AED操作、院前12導程心電圖判讀及復甦後照護等關鍵技能，讓同仁面對緊急傷病患時處置更精確。

對於榮獲2025十大傑出救護技術員，尤詩妤謙虛地表示，參與救護競賽及教學是自我精進的最佳途徑，可以提升救護學識、技能及急救品質，將所學與熱情帶給周遭同仁，最終回饋給每一位患者，是身為救護人員最大的肯定。

消防局龔永信局長接獲捷報後也表達對尤詩妤的祝賀，讚許她在緊急救護的用心付出與優異表現，獲獎實至名歸，也希望藉此鼓舞第一線救護同仁的士氣，更期許能以詩妤為標竿看齊。

桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤榮獲2025年「十大傑出救護技術員」。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤榮獲2025年「十大傑出救護技術員」。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤榮獲2025年「十大傑出救護技術員」。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤榮獲2025年「十大傑出救護技術員」。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤榮獲2025年「十大傑出救護技術員」。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局龍潭分隊隊員尤詩妤榮獲2025年「十大傑出救護技術員」。圖／桃園市消防局提供

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