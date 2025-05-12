汐止女狂擲593萬被家人一句話點醒夢碎 警出招速逮車手
新北市汐止區李女誤信投資訊息陸續面交593萬餘元投資，家人得知後提醒可能是詐騙，李女此時才恍然大悟報警。汐止警獲報9日前往埋伏逮捕27歲張姓車手，並起出贓款6千元、收款單據、識別證及依託咪酯煙彈，詢後依詐欺、洗錢及毒品罪送辦。
據了解，家住汐止區的李姓女子，日前在網路上發現投資訊息，被標榜的高獲利吸引於是加入群組，陸續面交593萬元投資。李女事後向家人告知時，家人發覺不對勁出言提醒，李女此時才驚覺可能遭詐立即向警方報案。
汐止分局社后派出所獲報後要李女假意與對方配合，相約9日上午面交，警員則到場埋伏，見27歲張姓車手出面取款時立即將他逮捕，並查扣6千元贓款、收款單據、識別證及依託咪酯喪屍煙彈1顆，詢後將張男依詐欺、洗錢、毒品罪嫌移送法辦，檢察官複訊後諭令3萬元交保。
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