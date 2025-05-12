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2男工偷50萬電纜賣10萬 北市警上門逮人還揪出吸毒

中央社／ 台北12日電

金屬原物料價格上漲，北市警今天表示，有工地電纜線頻頻遭竊，財損近50萬元，經查45歲王姓及59歲薛姓男工人涉重嫌，上門查緝時還起獲安非他命吸食器，詢後送辦。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，轄下玉成派出所近日獲報，指轄內有工地於4月5日、8日凌晨發生電纜線竊案，分別損失36萬4000元、13萬500元，立即啟動調查。

警方經抽絲剝繭追查，發現曾在此工地任職的工人王男與薛男涉嫌重大，檢具相關資料向士林地院聲請搜索票後，前往2男位於南港區住處查緝；且於現場起出安非他命吸食器2組（內有殘渣無法磅秤），當場初驗均呈二級毒品安非他命陽性反應。

據悉，王男與薛男分別有毒品及竊盜紀錄，2人供稱是因缺錢花用才鋌而走險犯案，所竊電纜線已變賣給內湖區一處資源回收場，不法所得約10萬元許。

全案詢後，將2男依竊盜罪及違反毒品危害防制條例罪嫌，函送及移送士林地檢署偵辦。

南港分局呼籲，近來因金屬原物料價格大幅上漲，讓不肖之徒心生歹念，竊取他人鋼鐵材料或物品至回收廠變賣，民眾應多加防範，做好防竊保全設施，也請資源回收業者，切勿收購來路不明物品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

安非他命 毒品 資源回收

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