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2男闖電梯大樓偷走價值近70萬財物 揹「受害者名牌包」離開現場畫面曝

桃園電子報／ 桃園電子報

竊盜示意圖。圖／ingimage
竊盜示意圖。圖／ingimage

桃園市平鎮區近日有一名女子控訴，今(114)年3月有竊嫌闖入她位於電梯大樓6樓的租屋處內，偷走價值近70萬元的財物，過程全被監視器拍下，她向警方報案後，警方僅說「案件已經送出去」，案發距今已兩個月，都沒有下文。對此，平鎮警分局今(12)日回應，其中1名竊嫌已在桃園監獄服刑中，另名竊嫌的身分也已經掌握，警方將申請拘票，並無消極辦案。

螢幕擷取畫面 (1790)
2名戴帽子、口罩的男子，大剌剌走進平鎮區某電梯大樓行竊。圖：讀者提供

從監視器畫面可以看到，2名戴帽子、口罩的男子，大剌剌走進平鎮區某電梯大樓，之後又揹著包包走出來，騎機車離開現場，原來他們剛剛才闖入大樓內某住家內行竊。受害女網友在臉書「我是平鎮人」發文表示，該社區晚上沒有管理員，竊嫌闖入租屋處偷走將近70萬的財物，包含台幣10幾萬元、日幣10幾萬元，一些韓幣、人民幣3000多元、10萬元本票1張、價值8萬元左右的金戒指與金手鐲、1.5克拉鑽戒，以及價值10幾萬元的名牌手錶、首飾，就連存了一大罐的銅板、約有5萬元，也都被偷走，竊嫌甚至最後是揹著她在日本買的名牌包離開。

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竊嫌行竊結束，揹著受害者的名牌包走出來。圖：讀者提供

受害者說，該社區一個月內發生2起竊案，另一戶比較幸運，門鎖沒被撬開，她則是窗戶被撬開而受害。目前社區已經有加強防範，房東也幫她家裝了護欄。只是，案件過了2個月，警方一點音訊都沒有，希望相關部門重視、警方能加強巡邏。

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竊嫌騎機車離開現場。圖：讀者提供

對此，宋屋派出所副所長鄭力行表示，警方於3月17日受理該住宅遭竊案，經積極擴大調閱周邊監視器，在距案發地300公尺外的巷弄內發現2名竊嫌蹤跡，迅速掌握身分。其中1人已在桃監服刑中、另1人戶籍設在戶政事務所，警方將申請拘票，並無該網友陳指警方怠惰消極辦案之情事。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2男闖電梯大樓偷走價值近70萬財物 揹「受害者名牌包」離開現場畫面曝

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