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7旬老婦遭假檢警詐騙痛失1900萬 控盤幹部辯「幫公司向客戶拿錢」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

廖姓男子涉嫌指揮詐騙集團車手，假冒檢警向台北市簡姓老婦騙走現金、金飾及提款卡，造成損失1900萬元，警方查獲5名車手，拘提廖依詐欺犯罪危害防制條例等罪移送，檢方聲押獲准。

警方調查，詐團假冒地政事務所及檢警，去年9月致電住北市信義區、丈夫已過世的退休70歲簡姓老婦，以涉及刑案要求配合監管財產；簡在住處附近公園或超商面交3次，共交付提款卡3張、現金70萬元及金飾22件給車手，包括金條、金項鍊及金戒指。

簡交付提款卡遭盜領約500萬元，加上現金及金飾價值，共損失1900萬元，12月經親友提醒是詐騙，向信義警分局福德街派出所報案。

警方陸續拘提或借詢因詐欺案羈押等5名車手，鎖定25歲廖姓男子是控盤幹部，負責操控、指揮車手行動並分配任務，在新北市汐止區有3處住處，本月1日掌握行蹤，前往其中1處搜索拘提他。他稱，受公司指示指揮人員向客戶取款，不知是詐騙。

警方查扣現金130萬元、K他命約10公克及鎮暴槍、鋼珠、手機等，詢後依詐防條例、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

廖姓男子涉嫌指揮詐騙集團車手，假冒檢警向台北市簡姓老婦騙走現金、金飾及提款卡，造成損失1900萬元，警方拘提他移送。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子涉嫌指揮詐騙集團車手，假冒檢警向台北市簡姓老婦騙走現金、金飾及提款卡，造成損失1900萬元，警方拘提他移送。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子涉嫌指揮詐騙集團車手，假冒檢警向台北市簡姓老婦騙走現金、金飾及提款卡，造成損失1900萬元，警方拘提他查扣現金130萬元、K他命約10公克及鎮暴槍、鋼珠、手機等。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子涉嫌指揮詐騙集團車手，假冒檢警向台北市簡姓老婦騙走現金、金飾及提款卡，造成損失1900萬元，警方拘提他查扣現金130萬元、K他命約10公克及鎮暴槍、鋼珠、手機等。記者李奕昕／翻攝

詐騙集團 車手

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