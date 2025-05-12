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鄰里噩夢！香爐、狗吠、油煙侵擾 惡鄰遭判「6個不得」
新竹陳男不滿鄰居張男長期將監視器對準他家，且以香爐、宗教音樂、狗叫聲與廚房油煙、風扇噪音等侵入陳家土地與房屋，苦不堪言的陳男提告訴請排除侵害，新竹地院連續對張男判決六個「不得」侵入鄰宅，明確保護鄰宅權益。
陳男說，張男在房屋後端窗戶架設監視器，不但越界占用土地，監視器更對準他房屋，妨害他出入後院行動自由。加上張男經常將香爐懸掛於土地上空或吊掛於窗戶上，長時間悶燒爐內香火，任意將煙氣瀰漫於他房屋後院，導致全家肺部受到侵害。
陳男指出，張男在自家後方窗戶架設監視器，不僅越界占用土地，更直接對準陳家房屋，嚴重妨害其後院的行動自由。同時，張男經常將香爐懸掛於土地上空或自家窗戶上，讓爐內的香火長時間悶燒，煙霧瀰漫於他房屋後院，導致一家人的肺部健康受損。
此外，張男大音量播放宗教音樂、放任犬隻不分晝夜吠叫，讓陳家飽受噪音侵擾，生活作息無法安寧。而張家房屋後端安裝的排油煙管，常排放廚房廢氣，導致陳家後院空氣汙濁、地板汙穢，妨害全家健康，並且張家的老舊排風扇噪音不斷，排出的狗味與浴室臭氣亦飄入陳家，嚴重影響居住環境。
法官勘驗現場時，已無監視器、香爐、排風扇，張男並抗辯目前已無犬隻吠叫、音樂、排風扇等噪音侵害，然而法官發現，張男於後續的審理過程中，又將排風扇裝回，並仍發生犬隻吠叫、大聲播放音樂情形。
最後法官判決張男六個不得侵入鄰宅，包括不得於房屋後端架設監視器、不得將香爐或容器懸掛於土地上空或吊掛於房屋後端窗戶上，將煙氣侵入至陳家土地內、不得使犬隻吠叫聲響侵入陳家。此外張男不得將所播放的音樂聲響侵入陳家、不得使排風扇噪音侵入陳家、不得將廚房所排放的油煙排入陳男土地內。
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