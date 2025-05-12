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高雄男開保時捷酒駕撞死婦人 爛醉還嗆警「銬我啊」

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄59歲洪姓男子昨天深夜喝酒後，凌晨0時許駕駛保時捷凱燕休旅車，行經大順一路與龍德路口，疑似闖紅燈撞上騎機車的蔡吳姓婦人，婦人連人帶車遭拖撞至輕軌軌道才停下，送醫急救後不治，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，已達爛醉程度。

洪男並非首次酒駕上路，2019年時就曾疑酒後騎車被警方攔查，警方要求他酒測被拒，洪因此被罰9萬元，這次再度僥倖上路，且撞死人當下還氣焰囂張，警方要求他配合竟反嗆員警「銬我啊」，顯然對於自己撞死婦人並不在意。

據了解，洪男供稱他是粗工，並非該輛凱燕休旅車車主，他稱該車是別人「抵債」給他使用，昨晚在朋友位於三民區的肉品公司喝了5罐啤酒後上路，警方已連繫車主了解雙方關係。

根據事故路口監視器畫面，洪男自三民區一路酒駕沿大順一路向東行駛，再撞擊前，已連闖多處紅燈，後來行經龍德路口時，絲毫不見他減速慢行。

因蔡吳婦人正好綠燈起步，洪男未停車續行，高速撞上婦人，婦人機車遭壓至車底，休旅車、機車卡在輕軌軌道上，救護人員抵達時婦人已無生命跡象，急救後不治。

警方獲報後到場，洪姓男子全身都是酒氣，幾乎呈現爛醉程度，呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，比0.25標準值超標近5倍，因撞擊力道大，車禍還造成輕軌軌道毀損，全案將依酒駕致死罪偵辦。

遭撞死的蔡吳姓婦人從事按摩業，今凌晨下班後想騎車外出買東西，未料竟遇到酒駕犯慘死街頭，今凌晨婦人丈夫、女兒接到派出所通知製作筆錄，母親節過後遇到噩耗，父女難以接受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影
洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影
洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影
洪姓男子酒測值高達每公升1.2毫克，面對追問不發一語。記者張議晨／攝影

休旅車 車禍 酒駕 闖紅燈

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