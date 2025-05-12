香港中文大學辦吃藥領獎金？ 台中婦險被詐百萬警阻

詐騙集團又有新話術，上月間以「香港中文大學中醫院研究交流活動」為由，誆騙台中西屯區陳姓婦人配合試藥，還稱只要繳納100萬元台幣稅金，即可獲得美金20萬元（合台幣630萬元）獎勵金，幸好陳婦到銀行領款時，行員察覺異狀，聯絡警方阻詐保住積蓄。

經查，陳姓婦人（71歲）透過友人介紹，得知「香港中文大學中醫院」推出一個研究交流活動，只要民眾配合測試最新「中藥品」，就能獲得高額獎金，陳婦不疑有他自願報名對方提供的測試群組，還自行填寫保證書申請加入。

陳婦收到測試藥品後，又對方要求下前往銀行提款台幣100萬元，以此繳納稅金來獲得價值20萬美元（合630萬元）的「高額獎勵」，陳婦近日到銀行時，行員關懷提問時，察覺有異報警。

警方到場關心後，也直呼詐騙集團又有新手法騙人，但核心都是利用高額獎金來騙取民眾積蓄，提醒陳婦千萬不要上歹徒的當。

第六警分局長周俊銘表示，近期有詐騙集團假借醫療研究名義，以「試用中藥領高額獎金」為餌，誘騙民眾匯款並服用來路不明藥物，凡聲稱試藥可賺錢、要求匯款領獎的都是詐騙伎倆，且服用未經政府核可的藥品恐危及健康，民眾應提高警覺，不聽信來源不明的邀約，不購買、服用未經檢驗的藥物。若遇疑似詐騙情形，請立即撥打165反詐騙專線或110報警。守護財產與健康，從防詐與用藥安全做起！

臺中市西屯區一名陳姓婦人，在朋友的介紹下加入一個名為「香港中文大學中醫院研究交流活動」組織，遭對方以「試藥領獎金」誘惑，到銀行提領新臺幣100萬元，幸虧行員察覺有異後緊急通知員警協助，才終於揭穿詐騙集團最新的騙局，成功保護民眾財產安全。