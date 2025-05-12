台中醉男SOGO百貨旁攔車 持傘攻擊女騎士 警依法查辦

台中市王姓男子在昨晚9時許，喝醉後步行經過西區台灣大道二段時，疑不勝酒力失控，持雨傘攻擊陳男轎車引擎蓋，以及另名騎機車的劉姓女子，劉女遭攻擊受傷，警方到場查處，王與二人和解，警方仍依違反社維法，將王送辦。

第一警分局在昨晚9時許獲報，西區中美街近台灣大道二段附近，有民眾酒後於路上攔車引發糾紛。

經查，陳姓男子（24歲）開車、劉姓女子（25歲）騎機車，二人都由中美街往台灣大道二段方向北往南行駛，當時王姓男子（28歲）酒醉步行在該路段，失控持摺疊傘攻擊陳男轎車引擎蓋，還以同樣手法攻擊劉姓女子，造成嘴唇挫傷。

警方到場查處後，陳男、劉女針對王男毀損及傷害部分，達成和解不提出告訴。

警方認定，王男酒後失序行為，將依社會秩序維護法第87條第1項第1款加暴行於人者，可裁罰1萬8000元以下罰鍰。

第一警分局長尤啓南呼籲，民眾切勿過量飲酒，酒後應保持理智，避免失序行為影響他人安全，警方將持續加強巡查，依法處理違規行為，維護轄區秩序與安全。

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