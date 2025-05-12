她外出散步忘了怎麼回家 走失半月母親節這天由警送返家

55歲楊姓婦人有輕微失智，上月17日她外出散步後，就忘了怎麼回家，在街頭流浪已近半個月，2個兒子焦急異常，將她通報為失蹤人口；昨天清晨6時許，台南市警第二分局海安派出所所長顏呈叡看到她坐在公園，上前關心，成功將她送回家度過溫馨母親節。

楊姓婦人住在台南市警第六分局鹽埕派出所轄區，與丈夫育有2子，楊婦因有輕微失智情況，過去曾經發生出門後忘了怎麼返家，所幸家屬均平安找回；上月17日她再度外出散步，這次她離開平常走動的範圍，兒子見她久久沒有回家，前往尋找，到處均看不到人。

二個兒子尋找多日均無所獲，原本以為母親會不會自己走回來，也都等不到人，本月5日焦急向警方報案，將楊婦通報為失蹤人口；昨天清晨6時許，曾經在鹽埕派出所服務，看過楊姓婦人的海安派出所所長顏呈叡，與警員嚴士傑巡邏時，看到楊婦坐在公園。

顏呈叡知道楊婦住在南區鹽埕派出所轄區，眼見現場中西區中正路與金華路口，與她的住家有一段距離，經詢問後，瞭解楊婦再次因為外出後，忘記怎麼回家；警方將楊婦帶回派出所關切，提供飲食、茶水讓她果腹、休息，一查發現她已在外流浪將近半個月。

顏呈叡與楊婦閒聊，得知她過去因從事資源回收，近幾日肚子餓了就撿資源回收變賣，買東西吃，晚上就找公園躺椅休息，就這樣過了十幾天；楊婦的兒子接獲通知，立即趕往派出所接母親，楊婦認得兒子，也開心跟兒子說「又忘了怎麼回家，還好有警察幫忙」。