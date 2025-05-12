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光頭男童與大人用餐只吃小塊麵包疑遭虐 屏縣社會處籲：守護童隱私

聯合報／ 記者劉星君王勇超／屏東即時報導

有網友在Threads貼出光頭男童在高雄某餐廳用餐舉止拘謹，大人點一桌菜，卻只給他一小塊麵包，疑遭虐待。高市社會局表示，昨晚許多網友看到貼文打113報案，經查男童安置屏東寄養家庭屏東縣社會處表示，男童因腸胃不適，寄養家庭擔心食物刺激，改以自備清淡食物讓孩子進食，後續已指派社工啟動調查。

屏東縣社會處表示，4歲男童是縣府委託屏東家扶寄養家庭個案。初步了解，當日男童因腸胃不適，有腹瀉症狀，寄養家庭擔心餐廳食物較刺激，為避免加重不適，改以自備清淡食物讓孩子進食。由於孩子當時身體狀況不佳，精神與活動力略低。 

社會處指出，經瞭解該寄養家庭年資13年，照顧過10名寄養童。該名男童在2024年10月安置至今，寄養社工共訪視11次，安置第一個月訪視三次、第二個月三次、後續2024年12月至2025年4月每月訪視一次。訪視期間寄養社工至寄養家庭和學校，均未察覺照顧不妥情形。 

社會處表示，為確保兒童身心狀況，縣府已指派社工啟動調查，了解該名男童在寄養家庭受照顧情形，釐清事件細節並確認照顧情形。若有任何不當，將依法處理並即時調整安置計畫；若無異常，也會持續協助寄養家庭照顧工作，確保孩子健康與安全。

至於為何男童光頭？社會處表示，因為最近天氣熱，頭髮是近日剛理完頭髮，至於腳的瘀青等，社會處今天派員到校園訪視，後續會釐清。

社會處指出，縣府一向重視兒童保護，對任何可能不當對待零容忍，也感謝社會各界對兒童福祉的關注與提醒。為保護寄養童的隱私與身心發展，依兒童及少年福利權益保障法第69條規定，任何人不得以公示方式揭示足資辨別身分的資訊，社會處籲請社會大眾勿轉傳相關影片與照片，共同守護兒童的隱私與安全。

屏東縣政府社會處籲請社會大眾勿轉傳相關影片與照片，共同守護兒童的隱私與安全。圖為縣府外觀。圖／報系資料照
屏東縣政府社會處籲請社會大眾勿轉傳相關影片與照片，共同守護兒童的隱私與安全。圖為縣府外觀。圖／報系資料照

寄養家庭 屏東縣 社工 隱私

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