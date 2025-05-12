北市球具店闆娘陳屍櫃台旁 鄰曝「昨午還好好的」

潘姓女子在台北市松山區經營一間高爾夫球具店並長期獨居店內，日前歇業後，昨晚突與堂弟失聯，家人請求鄰居協助查看潘女狀況無果，報警處理，赫然發現潘女倒臥店內，已明顯死亡，警方初查無外力介入跡象，檢警預計今日相驗釐清案情。

警方調查，66歲潘女平時在松山區民生東路五段住處經營高爾夫球具店，堂弟近日聯繫潘女無果，昨晚請鄰居協助查看潘女狀況，店面卻無人應門，遂報警處理。

台北市消防局獲報派員到場破門，入室發現潘女倒臥店內櫃檯旁，已明顯死亡，交由警方調查。轄區松山分局警方封鎖現場採證，初步未發現外力介入痕跡，遺體也無明顯傷痕，後續報請台北地檢署檢察官相驗，預計今日將進一步釐清死因及案情。

據悉，潘女家屬說，潘女生前獨居店內，無異常，也無相關病史，近年僅曾因感染新冠肺炎感到身體不適；潘女鄰居則說，昨天午間還曾見過潘女，當時都還好好的、並無異狀，不料晚間即陳屍店內，不勝唏噓。

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