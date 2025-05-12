快訊

沒差這一包？省錢達人提醒3種「陷阱型消費」 讓你月光又超支

麥當勞前男主管性侵少女獲不起訴 高檢認「偵查不完備」發回一審續偵查

簡立峰專欄／陸AI世代崛起 台灣能打造下一座護國神山？

聽新聞
0:00 / 0:00

北市球具店闆娘陳屍櫃台旁 鄰曝「昨午還好好的」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

潘姓女子在台北市松山區經營一間高爾夫球具店並長期獨居店內，日前歇業後，昨晚突與堂弟失聯，家人請求鄰居協助查看潘女狀況無果，報警處理，赫然發現潘女倒臥店內，已明顯死亡，警方初查無外力介入跡象，檢警預計今日相驗釐清案情。

警方調查，66歲潘女平時在松山區民生東路五段住處經營高爾夫球具店，堂弟近日聯繫潘女無果，昨晚請鄰居協助查看潘女狀況，店面卻無人應門，遂報警處理。

台北市消防局獲報派員到場破門，入室發現潘女倒臥店內櫃檯旁，已明顯死亡，交由警方調查。轄區松山分局警方封鎖現場採證，初步未發現外力介入痕跡，遺體也無明顯傷痕，後續報請台北地檢署檢察官相驗，預計今日將進一步釐清死因及案情。

據悉，潘女家屬說，潘女生前獨居店內，無異常，也無相關病史，近年僅曾因感染新冠肺炎感到身體不適；潘女鄰居則說，昨天午間還曾見過潘女，當時都還好好的、並無異狀，不料晚間即陳屍店內，不勝唏噓。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

轄區松山分局警方封鎖現場採證，初步未發現外力介入痕跡，遺體也無明顯傷痕。記者李隆揆／翻攝
轄區松山分局警方封鎖現場採證，初步未發現外力介入痕跡，遺體也無明顯傷痕。記者李隆揆／翻攝

死亡 獨居 鄰居

延伸閱讀

不實訊息！網傳蔣萬安宣示「世壯運禁帶國旗」 北市警查獲法辦

北市松山區傳命案！老闆娘陳屍歇業高爾夫球具店 死因案情待查

北市社宅雲APP宣傳世壯運鬧烏龍 議員籲市府快上緊發條

新人演員陳屍女星家中！「最美偶像」朴芝妍目睹後輩倒臥血泊　蓄意？他殺？《怒女》驚悚揭密

相關新聞

高雄保時捷男連闖紅燈撞死按摩婦 酒測值1.2車主不是他

高雄59歲洪姓男子昨天深夜喝酒後，凌晨0時許駕駛保時捷凱燕休旅車，行經大順一路與龍德路口，疑似闖紅燈撞上騎機車的蔡吳姓婦...

北市球具店闆娘陳屍櫃台旁 鄰曝「昨午還好好的」

潘姓女子在台北市松山區經營一間高爾夫球具店並長期獨居店內，日前歇業後，昨晚突與堂弟失聯，家人請求鄰居協助查看潘女狀況無果...

晶華酒店前經理陳屍里民活動中心 里長驚見遺體急報案

冷姓男子今早8時被發現陳屍台北市中山區康樂里里民活動中心內，里長王金富一早發現後報警處理，並透露冷男因長年疾病纏身，生前...

國道開車變換車道擦撞他車側翻 駕駛受傷送醫

國道1號南向178.4公里台中段今天早上發生二車擦撞，一車側翻意外，一輛轎車要變換車道時擦撞他車，變換車道轎車失控側翻，...

國道1三義路段昨天深夜火燒車3人逃出 轎車燒成廢鐵

國道1號苗栗縣三義鄉北上路段，一輛轎車昨天深夜停在路肩起火，火勢相當猛烈，車內1女2男逃出車外無大礙，台中市、苗栗縣消防...

高市警上周宣導防酒駕績效 這周連2起酒駕撞死人車禍

高雄市警局上周日宣導防酒駕績效，強調全市近3年酒駕死亡從25人降至9人，下降64%。未料，10日凌晨發生鄭姓工地主任酒駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。