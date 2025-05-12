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高市警上周宣導防酒駕績效 這周連2起酒駕撞死人車禍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警局上周日宣導防酒駕績效，強調全市近3年酒駕死亡從25人降至9人，下降64%。未料，10日凌晨發生鄭姓工地主任酒駕，造成李姓高職生死亡另有1人重傷、3人輕傷慘劇，今天凌晨0時許，又發生洪姓保時捷駕駛酒駕致死6旬按摩婦的意外。

為防制酒駕，高市警局上周日發新聞稿指出，今年1月至4月派員至505處飲酒場所宣導，盼業者盡社會責任、提供代叫計程車及代駕服務，並提醒客人勿酒後駕車。

交大強調，高市近3年酒駕交通事故案件，自2022年受傷751人，逐年下降至2024年650人，減少101人，下降幅度達13.4%；死亡人數從25人，逐年下降至9人，減少16人，下降幅度達64%，下降幅度超過5成。

當時就有基層員警拋問「這是警察該有的工作？抓酒駕才是」。交大強調，宣導及執法雙管齊下，警方也會持續針對飲酒熱點及事故多發路段，加強交通精準執法，除常態性路檢外，也會編排機動巡邏警組於周圍梭巡、交叉圍堵攔查取締酒駕車輛，以防制酒駕事故。

但高市酒駕者仍不少，以5月2日警局所辦防酒駕勤務，一個晚上就取締30件酒駕，其中鳳山警分局6件、湖內警分局4件，左營警分局有3件。

沒想到，宣揚酒駕績效後一周內，10日凌晨和今天凌晨就發生兩起酒駕重大死亡車禍，造成2死、1重傷、3人輕傷慘劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，1中傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供
鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，1中傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供
洪姓男子今天凌晨酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。讀者提供
洪姓男子今天凌晨酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。讀者提供

交通事故 死亡 警察 酒駕 高雄市

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