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高雄保時捷男連闖紅燈撞死按摩婦 酒測值1.2車主不是他

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄59歲洪姓男子昨天深夜喝酒後，凌晨0時許駕駛保時捷凱燕休旅車，行經大順一路與龍德路口，疑似闖紅燈撞上騎機車的蔡吳姓婦人，婦人連人帶車遭拖撞至輕軌軌道才停下，送醫急救後不治，洪男呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，已達爛醉程度。

據了解，洪男並非該輛凱燕休旅車車主，他稱該車是別人「抵債」給他使用，警方已連繫車主了解雙方關係，遭撞死的67歲蔡吳姓婦人則從事按摩業，昨天下班後正準備回家，不料卻遇上死劫。

根據事故路口監視器畫面，洪男一路酒駕沿大順一路向東行駛，再撞擊前，已連闖4處紅燈，後來行經龍德路口時，絲毫不見他減速慢行。

因蔡吳婦人正好綠燈起步，洪男未停車續行，高速撞上婦人，婦人機車遭壓至車底，休旅車、機車卡在輕軌軌道上，救護人員抵達時婦人已無生命跡象，急救後不治。

警方獲報後到場，洪姓男子全身都是酒氣，幾乎呈現爛醉程度，呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，比0.25標準值超標近5倍，因撞擊力道大，車禍還造成輕軌軌道毀損，全案將依酒駕致死罪偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

洪姓男子酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。讀者提供
洪姓男子酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。讀者提供
洪姓男子酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。讀者提供
洪姓男子酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。讀者提供

休旅車 保時捷 車禍 酒駕 闖紅燈

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