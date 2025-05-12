2天2起..高雄男開保時捷酒駕撞死6旬婦 撞擊畫面曝光

高雄10日凌晨才發生鄭姓工地主任酒駕，造成李姓高職生死亡另有1人重傷、3人輕傷慘劇，今凌晨0時許，又發生一起酒駕致死意外。

59歲洪姓男子駕駛保時捷凱燕休旅車行經鼓山區大順一路與龍德路口，不慎與騎乘機車的蔡吳姓婦人發生碰撞，67歲婦人連人帶車遭壓在車下，送醫急救後宣告不治。

據了解，洪男行經事故路口前，就有其他車輛目擊他闖紅燈，後來他沿大順一路向東行駛，行經龍德路口時，因婦人正好綠燈起步，洪男未停車續行，高速撞上婦人。

警方獲報後到場，洪姓男子全身都是酒氣，幾乎呈現爛醉程度，呼氣酒測值高達每公升1.2毫克，比0.25標準值超標近5倍，因撞擊力道大，車禍還波及一旁輕軌軌道造成毀損，全案將依酒駕致死罪偵辦。