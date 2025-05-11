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彰化男童衝馬路被撞飛受傷 嚇壞大家引熱議
彰化縣鹿港鎮成功路9日傍晚發生男童被撞傷車禍，一名9歲男童突衝出要到道路對面，剛好一輛廂型車行經，男童被撞飛又在地上翻了一圈，頭部受傷送醫救治，幸好沒生命危險，不過今天男童被撞影音曝光後，引發網友熱議「這樣衝過馬路，車子要怎麼閃?」
這段驚悚車禍影音被po在臉書「翻轉大高屏交通違規」，車禍是9日傍晚6 點多發生在彰化縣鹿港成功路，影片中只見一名男童突要衝向對面，剛好一輛藍色廂型車行經，撞個正著，男童還翻滾一圈，趴在地上站不起來，事後被送醫救治，頭部外傷，幸好沒生命危險。
驚悚車禍影音也引發網路熱議「到底在衝什麼啦」、「白車超過白線，應該有肇責吧」、「這要怎麼閃?」、「這種體格，很適合打橄欖球」，男童衝出被撞的畫面讓大家都捏把冷汗，車禍影音連結https://www.facebook.com/share/v/1Efb7i81LW/?mibextid=wwXIfr
警方初步調查，廂型車駕駛並無酒駕，男童過馬路時，並未看清車道有無來車，就直接要衝到對向馬路，已違規跨越道路雙黃線；不過路邊也停放一輛白色休旅車，疑有擋到視線，肇事責任釐清中。
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