聽新聞
0:00 / 0:00

彰化男童衝馬路被撞飛受傷 嚇壞大家引熱議

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮成功路9日傍晚發生男童被撞傷車禍，一名9歲男童突衝出要到道路對面，剛好一輛廂型車行經，男童被撞飛又在地上翻了一圈，頭部受傷送醫救治，幸好沒生命危險，不過今天男童被撞影音曝光後，引發網友熱議「這樣衝過馬路，車子要怎麼閃?」

這段驚悚車禍影音被po在臉書「翻轉大高屏交通違規」，車禍是9日傍晚6 點多發生在彰化縣鹿港成功路，影片中只見一名男童突要衝向對面，剛好一輛藍色廂型車行經，撞個正著，男童還翻滾一圈，趴在地上站不起來，事後被送醫救治，頭部外傷，幸好沒生命危險。

驚悚車禍影音也引發網路熱議「到底在衝什麼啦」、「白車超過白線，應該有肇責吧」、「這要怎麼閃?」、「這種體格，很適合打橄欖球」，男童衝出被撞的畫面讓大家都捏把冷汗，車禍影音連結https://www.facebook.com/share/v/1Efb7i81LW/?mibextid=wwXIfr

警方初步調查，廂型車駕駛並無酒駕，男童過馬路時，並未看清車道有無來車，就直接要衝到對向馬路，已違規跨越道路雙黃線；不過路邊也停放一輛白色休旅車，疑有擋到視線，肇事責任釐清中。

鹿港鎮成功路9日傍晚一名9歲男童突衝出要到道路對面，被行經廂型車撞倒，頭部受傷送醫救治。圖／翻攝自臉書「翻轉大高屏交通違規」
鹿港鎮成功路9日傍晚一名9歲男童突衝出要到道路對面，被行經廂型車撞倒，頭部受傷送醫救治。圖／翻攝自臉書「翻轉大高屏交通違規」
鹿港鎮成功路9日傍晚一名9歲男童突衝出要到道路對面，被行經藍色廂型車撞倒，頭部受傷送醫救治，白色休旅車也疑有擋到視線，肇事責任釐清中。圖／警方提供
鹿港鎮成功路9日傍晚一名9歲男童突衝出要到道路對面，被行經藍色廂型車撞倒，頭部受傷送醫救治，白色休旅車也疑有擋到視線，肇事責任釐清中。圖／警方提供
鹿港鎮成功路9日傍晚一名9歲男童突衝出要到道路對面，被行經廂型車撞倒，頭部受傷送醫救治。圖／翻攝自臉書「翻轉大高屏交通違規」
鹿港鎮成功路9日傍晚一名9歲男童突衝出要到道路對面，被行經廂型車撞倒，頭部受傷送醫救治。圖／翻攝自臉書「翻轉大高屏交通違規」

車禍

延伸閱讀

彰化縣府規劃18場免費犬貓絕育三合一活動 認養還送嫁妝

影／台鐵區間車彰化爆2乘客肢體衝突 警依社維法查處

影／彰化大雨集中1鎮 道路積水紅綠燈失靈 抽水機全部出動

曾經風靡一時的多人座廂型車 準備好捲土重來了嗎？

相關新聞

北市松山區傳命案！老闆娘陳屍歇業高爾夫球具店 死因案情待查

台北市松山區民生東路五段一處歇業的高爾夫球具店今晚8時許傳出一名婦人陳屍店內，消防局晚間獲報派員前往，破門後發現年約60...

公車停靠區驚見坑洞！養工處搶修永和地面塌陷處 拚明晨前修復完畢

新北市永和區今下午發生地面塌陷意外，所幸未造成人員傷亡。新北市養工處指出，初步研判可能與道路下方側溝或管線破損，加上連日...

永和公車停靠區塌陷 疑豪雨導致路基掏空…警方、養工處已到場

新北市永和區中正路487號前公車停靠區，11日下午3時許傳地面塌陷，柏油路面出現一個大坑洞，所幸並未造成人員傷亡。警方與...

彰化男童衝馬路被撞飛受傷 嚇壞大家引熱議

彰化縣鹿港鎮成功路9日傍晚發生男童被撞傷車禍，一名9歲男童突衝出要到道路對面，剛好一輛廂型車行經，男童被撞飛又在地上翻了...

散布假訊息「世壯運不得出現國旗但可帶五星旗」 粉專版主到案稱轉傳

臉書粉絲專頁「公民審議-立委監督專區」今貼文，指台北市長蔣萬安宣布世界壯年運動會不得出現國旗，但觀眾可帶五星旗。警方調查...

影／廟會口角糾紛積怨未解 果園打架、持球棒砸車4人傷

屏東縣楊姓男子與陳姓男子兩方人馬日前在廟會引發口角糾紛，雙方積怨未解，楊男從葉男社群平台限時動態發現陳男在枋寮鄉某果園，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。