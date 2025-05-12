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一個便當撐1天…高雄惡火 中低收入戶父子雙亡

聯合報／ 記者石秀華王勇超／高雄報導

高市國泰路二段一棟公寓前天深夜突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓前天深夜突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一間公寓前天深夜火警，八十五歲李姓老翁和五十六歲兒子命喪火窟；李家是中低收入戶，老翁三個月前摔傷心情低落，很少出門；警、消初判起火點在儲藏室，是否人為因素尚待火場鑑識釐清。

警、消調查，李姓老翁父子住在鳳山區國泰路某公寓二樓，前晚十一時許家中有火煙竄出，消防局獲報趕到得知有人受困急灌救，深夜十一時卅一分撲滅火勢，破門搜尋，發現李姓老翁躺在臥室，兒子倒在浴室，都已無生命跡象，送醫均不治。

當地國泰里長黃昭清說，和李姓老翁是多年好友，李早年當水電工為生，年紀大了之後沒工作，兒子打零工為生；李家是中低收入戶，他曾幫忙向社會局申請送便當服務，一天一百元，李翁常一個便當吃一天。

數年前李妻、長子和女兒相繼過世，只剩他和次子，老翁原生性樂觀，還常唱卡拉ＯＫ打發時間，但年紀大後常不慎摔倒，三個多月前，李翁騎機車外出唱歌時摔傷，之後就像變了一個人，鬱鬱寡歡，很少出門，他曾送住警器到李家，被李翁兒子趕出門。

一同葬生火場的李翁兒子，據了解曾娶越南籍女子為妻，但十多年前酒後涉動粗，對方訴請離婚，並帶著兩名女兒離家；孫女原還常來探視爺爺，但李翁有次心情不佳將孫女趕出門。

初步勘查，李翁躺臥緊鄰儲藏室的臥房，肢體明顯燒灼傷，兒子倒在浴室，衣著整齊無明顯外傷，疑是熟睡中驚醒躲進浴室被嗆昏；起火點研判就在老翁陳屍臥房旁的無人儲藏室，整間雜物燒光，連冷氣機都掉落地面，由消防局火調科確認是電線走火還是有人為因素。

低收入戶 火災 高雄市

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