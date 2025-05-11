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散布假訊息「世壯運不得出現國旗但可帶五星旗」 粉專版主到案稱轉傳

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

臉書粉絲專頁「公民審議-立委監督專區」今貼文，指台北市長蔣萬安宣布世界壯年運動會不得出現國旗，但觀眾可帶五星旗。警方調查是假訊息，晚間通知經營粉專的黃姓男子到案，依社會秩序維護法函送。

警方調查，臉書粉專「公民審議-立委監督專區」今上午9時許貼文，表示「蔣萬安重大宣示，台北市壯世代運動會場內不得出現國旗，但觀眾要帶五星旗沒問題」，透過網路轉傳，經世壯運執行委員會認定為不實訊息。

北市刑警大隊查出粉專是49歲黃姓男子經營，今晚7時許赴他新北市中和區住處通知到案，帶回北市刑大。他坦承貼文，稱在網路看見相關訊息，但未提出來源，警詢後依社維法第63條第1項第5款函送法院裁處。

警方表示，民眾使用網路發言應謹慎，切勿觸法，利用網路散布不實訊息，警方定依法嚴辦，以維護社會秩序。

臉書粉絲專頁「公民審議-立委監督專區」今貼文，指台北市長蔣萬安宣布世界壯年運動會不得出現國旗，但觀眾可帶五星旗，警方調查是假訊息。圖／台北市刑警大隊提供
臉書粉絲專頁「公民審議-立委監督專區」今貼文，指台北市長蔣萬安宣布世界壯年運動會不得出現國旗，但觀眾可帶五星旗，警方調查是假訊息。圖／台北市刑警大隊提供

五星旗 國旗 網路

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