影／廟會口角糾紛積怨未解 果園打架、持球棒砸車4人傷

屏東縣楊姓男子與陳姓男子兩方人馬日前在廟會引發口角糾紛，雙方積怨未解，楊男從葉男社群平台限時動態發現陳男在枋寮鄉某果園，楊男昨找盧男的人前往果園理論，一到場後再發生口角，之後陳男等人又到楊男住家，持球棒砸回楊男的家門、窗戶與汽機車，警方獲報後偵辦。

網路社群今傳出41秒影片，標題寫著屏東尋仇棒球隊影片，一輛汽車抵達枋寮鄉保生路後，眾人分持球棒等物品砸毀楊男住家門窗，汽機車等。警方調查，4人受傷，意識清醒，無生命危險。

網傳影片是事發第二現場，警方調查，楊男與陳男兩人先前在廟會因口角糾紛，積怨未解，楊男昨晚發現葉男在社群平台限時動態得知陳男在枋寮鄉某果園，楊男遂與盧男等人前往理論。才剛抵達果園，楊男即與22歲陳男、18歲孫男、17歲孫男與30歲葉男、30歲許男等人再度起口角糾紛。

隨後22歲陳嫌等人又至被害人楊男住家門前，持球棒砸毀門窗及汽、機車，警方獲報案後，調閱周邊監視器偵辦，確認陳男等涉及毀損及傷害罪嫌，將3人帶回，警詢後陳男、葉男、周男等人依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪移送屏東地檢署偵辦。

枋寮警分局指出，暴力無法解決問題，只會造成更嚴重的傷害，警方對於妨害秩序及破壞行為絕不寬貸，必將依法嚴辦。