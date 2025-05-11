快訊

明大雨狂炸南台灣…周三雷雨區擴大 高溫不降仍上看30度

創新低！金融業對陸曝險破底9000億大關 銀行年砍千億加速逃

聽新聞
0:00 / 0:00

影／廟會口角糾紛積怨未解 果園打架、持球棒砸車4人傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣楊姓男子與陳姓男子兩方人馬日前在廟會引發口角糾紛，雙方積怨未解，楊男從葉男社群平台限時動態發現陳男在枋寮鄉某果園，楊男昨找盧男的人前往果園理論，一到場後再發生口角，之後陳男等人又到楊男住家，持球棒砸回楊男的家門、窗戶與汽機車，警方獲報後偵辦。

網路社群今傳出41秒影片，標題寫著屏東尋仇棒球隊影片，一輛汽車抵達枋寮鄉保生路後，眾人分持球棒等物品砸毀楊男住家門窗，汽機車等。警方調查，4人受傷，意識清醒，無生命危險。

網傳影片是事發第二現場，警方調查，楊男與陳男兩人先前在廟會因口角糾紛，積怨未解，楊男昨晚發現葉男在社群平台限時動態得知陳男在枋寮鄉某果園，楊男遂與盧男等人前往理論。才剛抵達果園，楊男即與22歲陳男、18歲孫男、17歲孫男與30歲葉男、30歲許男等人再度起口角糾紛。

隨後22歲陳嫌等人又至被害人楊男住家門前，持球棒砸毀門窗及汽、機車，警方獲報案後，調閱周邊監視器偵辦，確認陳男等涉及毀損及傷害罪嫌，將3人帶回，警詢後陳男、葉男、周男等人依刑法妨害秩序、傷害及毀損等罪移送屏東地檢署偵辦。

枋寮警分局指出，暴力無法解決問題，只會造成更嚴重的傷害，警方對於妨害秩序及破壞行為絕不寬貸，必將依法嚴辦。

楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、汽機車等物品，遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、窗戶、汽機車，都遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝
楊男這方人馬的住家門前、窗戶、汽機車，都遭對方陳男等人持球棒砸毀，現場雜亂。記者劉星君／翻攝

傷害罪 屏東縣 影片 社群

延伸閱讀

中職／魚雷狙擊潛水艇 味全龍隊張政禹拿魚雷球棒敲本季首轟

高雄動物收容所近飽和…民代建議果園代養 市府這麼回應

坡地果園年年歉收？來「智慧經營辦技術示範觀摩」學習

彰化女高中生持球棒「打一下抵1百」 國中生慘挨打…原因曝光

相關新聞

獨／高雄惡火父子不治 一家是低收入戶老翁靠便當接濟

高市國泰路二段一棟5樓公寓2樓昨天深夜近11時許傳火警，85歲李姓屋主和56歲兒子雙雙送醫不治；據了解，李翁一家是低收入...

火煙不斷竄出！三重木材工廠「木材助燃狂燒」 消防緊急灌救

新北市三重區五谷王南街1間木材工廠今天下午2時許突然竄出火煙。新北市消防局派員前往灌救，消防人員到場時發現火勢及濃煙不斷...

知名麵線店遭撒冥紙、丟冰箱潑紅漆 2樓理髮老闆不認恐嚇

台北市某麵線店騎樓被棄置冰箱以紅漆寫不雅字眼並撒冥紙，警方查出是該處2樓理髮店吳姓老闆所為，他與麵線店張姓老闆日前因故嫌...

喬賭債開車衝撞遭霰彈槍攻擊 蘆洲警逮6人續查開槍嫌

新北市21歲李男與人發生賭債糾紛並在網路互嗆，昨天凌晨12時許與對方相約在蘆洲區永安南路1間土地開發公司談判。李男找來多...

高雄公寓失火 85歲翁肢體灼傷、56歲兒倒浴室送醫雙亡

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局16車34人馳援，破門進屋，發現起火點在後方...

轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙

高雄小港區今天上午一度雷雨交加，中油大林廠一處油槽遭閃電擊中起火，所幸廠方與消防局即時搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，也未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。