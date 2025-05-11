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萬元債務糾紛高雄殯儀館公祭巧遇 欠債者遭利器捅肚
吳姓男子疑因積欠陳姓男子1萬元債務未還，陳屢次催討未果，今上午10時許，兩人在高雄市立殯儀館參加公祭時巧遇。雙方談判破裂，陳的友人疑持尖刀利器捅了吳男肚子一刀後，兩人逃逸；吳男腹部遭刺約1至2公分刀傷，幸送醫無大礙。
三民二警分局調查，吳姓男子（31歲）先前和陳姓男子（32歲）疑有1萬元債務糾紛，陳男屢次催討，吳均置之不理；未料，雙方今天上午9時58分許，到高雄市立殯儀館參加公祭相遇，仇人見面分外眼紅。
兩人到公祭現場旁談判時起口角，陳的楊姓友人在眾目睽睽下，拿出疑似尖刀利器朝吳男腹部捅下去，陳和友人見闖下大禍，隨即開車逃逸。
受傷的吳男被葉姓友人開車緊急送醫急救，所幸腹部僅有約1至2公分的傷口，經治療後無大礙。
警方獲報擴大調閱監視器，以車追人，已逮獲陳、楊2人，目前帶回派出所釐清案情。
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