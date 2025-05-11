快訊

15筆上萬坪、近4億房產全給兒子 女兒主張遺囑無效獲勝訴

台北羽賽／銀恨…周天成連救4冠軍點仍惜敗 無緣平小戴紀錄的第5冠

加深落馬傳聞！陸國防部更新官網 軍委副主席何衛東相關報導幾乎清空

聽新聞
0:00 / 0:00

公車停靠區驚見坑洞！養工處搶修永和地面塌陷處 拚明晨前修復完畢

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市永和區今下午發生地面塌陷意外，所幸未造成人員傷亡。新北市養工處指出，初步研判可能與道路下方側溝或管線破損，加上連日豪雨導致路基掏空有關，目前已於傍晚5時30分啟動開挖作業，待釐清實際塌陷原因後，將全力趕工，力拚明日尖峰通勤時段前完成修復。

養工處表示，永和中正路開發歷史悠久，道路下方管線錯綜複雜，加上凹陷位置靠近側溝，初步判斷塌陷可能是側溝或地下管線破損，加上近期豪雨造成雨水滲透掏空路基，導致路面無預警塌陷。不過，確切原因仍須待開挖觀察後進一步確認。

針對巡查與維護情形，養工處強調，永和中正路屬於人車頻繁要道，平時每日皆安排人員巡查及修補，但此次坍陷屬於地下掏空現象，外觀並無明顯徵兆，無法僅憑肉眼即時察覺。

目前塌陷區域已以交通錐及圍籬進行圍設警示，提醒行人與車輛勿靠近，以確保安全。養工處表示，將依現場狀況評估是否擴大檢視周邊路段安全性，同時全力搶修，希望在明上班上課前完成鋪補，減少對民眾通行的影響。

新北市養工處表示，已於傍晚5時30分啟動開挖作業，待釐清實際塌陷原因後，將全力趕工，力拚明日尖峰通勤時段前完成修復。圖／新北市養工處提供
新北市養工處表示，已於傍晚5時30分啟動開挖作業，待釐清實際塌陷原因後，將全力趕工，力拚明日尖峰通勤時段前完成修復。圖／新北市養工處提供
新北市養工處表示，初步判斷塌陷可能是側溝或地下管線破損，加上近期豪雨造成雨水滲透掏空路基，導致路面無預警塌陷。圖／新北市養工處提供
新北市養工處表示，初步判斷塌陷可能是側溝或地下管線破損，加上近期豪雨造成雨水滲透掏空路基，導致路面無預警塌陷。圖／新北市養工處提供

掏空 永和 豪雨

延伸閱讀

永和公車停靠區塌陷 疑豪雨導致路基掏空…警方、養工處已到場

省道首設「雙色溫」路燈發想來自桃園 全桃園已1667處

太平山聯外道路塌陷 全區延至5月9日開放

塌陷持續擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

相關新聞

獨／高雄惡火父子不治 一家是低收入戶老翁靠便當接濟

高市國泰路二段一棟5樓公寓2樓昨天深夜近11時許傳火警，85歲李姓屋主和56歲兒子雙雙送醫不治；據了解，李翁一家是低收入...

火煙不斷竄出！三重木材工廠「木材助燃狂燒」 消防緊急灌救

新北市三重區五谷王南街1間木材工廠今天下午2時許突然竄出火煙。新北市消防局派員前往灌救，消防人員到場時發現火勢及濃煙不斷...

知名麵線店遭撒冥紙、丟冰箱潑紅漆 2樓理髮老闆不認恐嚇

台北市某麵線店騎樓被棄置冰箱以紅漆寫不雅字眼並撒冥紙，警方查出是該處2樓理髮店吳姓老闆所為，他與麵線店張姓老闆日前因故嫌...

喬賭債開車衝撞遭霰彈槍攻擊 蘆洲警逮6人續查開槍嫌

新北市21歲李男與人發生賭債糾紛並在網路互嗆，昨天凌晨12時許與對方相約在蘆洲區永安南路1間土地開發公司談判。李男找來多...

高雄公寓失火 85歲翁肢體灼傷、56歲兒倒浴室送醫雙亡

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局16車34人馳援，破門進屋，發現起火點在後方...

轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙

高雄小港區今天上午一度雷雨交加，中油大林廠一處油槽遭閃電擊中起火，所幸廠方與消防局即時搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，也未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。