公車停靠區驚見坑洞！養工處搶修永和地面塌陷處 拚明晨前修復完畢

新北市永和區今下午發生地面塌陷意外，所幸未造成人員傷亡。新北市養工處指出，初步研判可能與道路下方側溝或管線破損，加上連日豪雨導致路基掏空有關，目前已於傍晚5時30分啟動開挖作業，待釐清實際塌陷原因後，將全力趕工，力拚明日尖峰通勤時段前完成修復。

養工處表示，永和中正路開發歷史悠久，道路下方管線錯綜複雜，加上凹陷位置靠近側溝，初步判斷塌陷可能是側溝或地下管線破損，加上近期豪雨造成雨水滲透掏空路基，導致路面無預警塌陷。不過，確切原因仍須待開挖觀察後進一步確認。

針對巡查與維護情形，養工處強調，永和中正路屬於人車頻繁要道，平時每日皆安排人員巡查及修補，但此次坍陷屬於地下掏空現象，外觀並無明顯徵兆，無法僅憑肉眼即時察覺。