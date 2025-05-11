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醉漢買水超商拒收人民幣竟持鐮刀亂揮 金門警火速逮捕
金城地區某超商今天上午8時許，傳出一起持鐮刀恐嚇案件，一名60歲林姓男子酒後持人民幣購物遭拒，竟情緒失控，不僅摔砸商品，更持鐮刀揮舞、敲擊大門玻璃，嚇壞店員及顧客。警方獲報後迅速調閱監視器，於其租屋處將人逮捕，全案依恐嚇罪送辦。
據了解，林男當時渾身酒氣，想以人民幣購買礦泉水，但因店員拒收，林男惱羞成怒，當場重摔礦泉水，隨後衝出店外，從隨身包中取出鐮刀，朝超商大門揮舞並猛砸玻璃，場面駭人。
由於林姓男子手持人民幣欲買單，坊間一度還誤以為是陸客，引起討論，好在警方在案發後火速逮人。
金城分局接獲報案後，副所長黃啟成率員趕抵，調閱路口監視器發現林男搭乘計程車逃往金寧鄉北山一帶，最終在其租屋處找到人。當時林男仍在飲酒，警方當場將其帶回。
金城分局分局長朱政憲表示，林男飲酒過量後，發生酒後脫序的行為，所幸無人受傷，但致店員及顧客心生畏懼，全案依刑法恐嚇罪嫌將林男移送福建金門地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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