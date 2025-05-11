快訊

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕

陳曉東自刪差評！驚訝反應這麼大 改口稱讚GD「Good Performer」

驚悚畫面曝！貨車煞車失控甩尾衝蘆洲店面 機車、娃娃機慘成廢鐵

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲區今天中午發生貨車衝撞店面意外。32歲林男駕駛小貨車行經蘆洲區三民路時，因緊急煞車導致車輛失控，整輛車甩尾後朝店面猛衝，撞壞停車格6輛機車及店內6台娃娃機，所幸無人員傷亡。林男酒測值為0，確切肇事原因仍待釐清。

蘆洲警方今天中午12時許接獲報案，在蘆洲區三民路有交通事故。警方及救護人員獲報趕抵，據了解肇事的32歲林男駕駛小貨車行經該處時，因緊急煞車加上天雨路上積水，小貨車失控甩尾衝進路旁店家，導致停車格6輛機車及店內6台娃娃機被撞毀。

警方對林男進行酒測發現他並未喝酒，事發當時因無人經過並未造成人員傷亡，詳細肇事原因仍待警方調閱監視器釐清，但林男將面臨機車車主及娃娃機主求償。

這起車禍造成6輛機車及6台娃娃機損毀。記者黃子騰／翻攝
這起車禍造成6輛機車及6台娃娃機損毀。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛貨車衝進路旁夾娃娃機店。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛貨車衝進路旁夾娃娃機店。記者黃子騰／翻攝
停在停車格的6輛機車被撞毀損。記者黃子騰／翻攝
停在停車格的6輛機車被撞毀損。記者黃子騰／翻攝

失控 自撞

延伸閱讀

高雄雷雨騎士慘摔 前者嚇到問會被認肇逃嗎 網友給答案

喬賭債開車衝撞遭霰彈槍攻擊 蘆洲警逮6人續查開槍嫌

白沙屯回鑾遇「大罷免」躦轎底 媽祖突煞車倒退嚕閃過去了

影／賠慘！大雨視線差追撞瑪莎拉蒂車尾 維修費恐達數十萬元

相關新聞

獨／高雄惡火父子不治 一家是低收入戶老翁靠便當接濟

高市國泰路二段一棟5樓公寓2樓昨天深夜近11時許傳火警，85歲李姓屋主和56歲兒子雙雙送醫不治；據了解，李翁一家是低收入...

火煙不斷竄出！三重木材工廠「木材助燃狂燒」 消防緊急灌救

新北市三重區五谷王南街1間木材工廠今天下午2時許突然竄出火煙。新北市消防局派員前往灌救，消防人員到場時發現火勢及濃煙不斷...

知名麵線店遭撒冥紙、丟冰箱潑紅漆 2樓理髮老闆不認恐嚇

台北市某麵線店騎樓被棄置冰箱以紅漆寫不雅字眼並撒冥紙，警方查出是該處2樓理髮店吳姓老闆所為，他與麵線店張姓老闆日前因故嫌...

喬賭債開車衝撞遭霰彈槍攻擊 蘆洲警逮6人續查開槍嫌

新北市21歲李男與人發生賭債糾紛並在網路互嗆，昨天凌晨12時許與對方相約在蘆洲區永安南路1間土地開發公司談判。李男找來多...

高雄公寓失火 85歲翁肢體灼傷、56歲兒倒浴室送醫雙亡

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局16車34人馳援，破門進屋，發現起火點在後方...

轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙

高雄小港區今天上午一度雷雨交加，中油大林廠一處油槽遭閃電擊中起火，所幸廠方與消防局即時搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，也未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。