驚悚畫面曝！貨車煞車失控甩尾衝蘆洲店面 機車、娃娃機慘成廢鐵
新北市蘆洲區今天中午發生貨車衝撞店面意外。32歲林男駕駛小貨車行經蘆洲區三民路時，因緊急煞車導致車輛失控，整輛車甩尾後朝店面猛衝，撞壞停車格6輛機車及店內6台娃娃機，所幸無人員傷亡。林男酒測值為0，確切肇事原因仍待釐清。
蘆洲警方今天中午12時許接獲報案，在蘆洲區三民路有交通事故。警方及救護人員獲報趕抵，據了解肇事的32歲林男駕駛小貨車行經該處時，因緊急煞車加上天雨路上積水，小貨車失控甩尾衝進路旁店家，導致停車格6輛機車及店內6台娃娃機被撞毀。
警方對林男進行酒測發現他並未喝酒，事發當時因無人經過並未造成人員傷亡，詳細肇事原因仍待警方調閱監視器釐清，但林男將面臨機車車主及娃娃機主求償。
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