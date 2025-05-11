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影／梨山大雨…台8線靈甫橋邊坡衝下泥流 貨車行經受困警及時救援
台中山區今天大雨，梨山台8線靈甫橋邊坡大雨衝刷泥流而下，一輛小貨車行經泥流坍方處受困，梨山派出所副所長張顯宗剛好開車巡邏查報梨山地區道路狀況，看到車受困，及時救援。
和平警分局梨山派出所副所長張顯宗今天中午1時巡邏查報梨山地區道路狀況，行經和平區梨山里台8線77公里靈甫橋處，發現現場邊坡因大雨沖刷夾帶泥砂而下，50歲李姓男子駕駛小貨車受困泥流中。
警方立即以警車警示燈示警並協助李男下車脫困，通知民間拖吊車到場處理，拖吊車到場利用捲線軸將受困車輛拖離至安全處所，警方在現場擺放交通錐實施管制，避免發生危害，也通報公路局谷關工務段處理。
工務段派員於中午1時18分到場，1時32分清理完畢並恢復通行；另梨山里台7甲線中興路四段101號前邊坡落石滑落佔據單向車道，因需大型機具支援，警方已先於現場架設警告設施。
近日大雨，和平山區道路多處出現落石坍方，警方均迅速到場警戒並協同工務段排除。警方呼籲遊客不要在大雨期間上山進行冒險性遊憩行為，避免發生危害。
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