投資股票用超商代碼繳費 女上班族「加值」9萬驚覺被騙

假投資詐騙集團誘使被害人面交、匯款或無摺存款，近期出現超商代碼繳費，上班族張姓女子投資股票被騙以超商代碼繳費損失9萬元，刑事局研判是要降低被害人戒心，提醒民眾防範。

警方調查，張姓女子今年3月瀏覽臉書股票假投資廣告加入LINE群組，自稱理財專員表示投資保證獲利，須在假投資網站申請帳號，加值才能操作，她依指示以超商代碼繳費4次共9萬元，對方稱網站出問題要求再繳費，她驚覺受騙報案。

詐團假冒股市名人等在臉書刊登投資廣告，宣稱「股票翻身」、「高獲利」、「穩賺不賠」，引導被害人加入LINE群組，有專家分享明牌，還有成員秀出投資收益截圖、轉帳明細等，稱「再不行動就錯失機會」，誘使被害人面交、無摺存款或以ATM、網路銀行、臨櫃匯款，近期出現超商代碼繳費。