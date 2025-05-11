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投資股票用超商代碼繳費 女上班族「加值」9萬驚覺被騙

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

假投資詐騙集團誘使被害人面交、匯款或無摺存款，近期出現超商代碼繳費，上班族張姓女子投資股票被騙以超商代碼繳費損失9萬元，刑事局研判是要降低被害人戒心，提醒民眾防範。

警方調查，張姓女子今年3月瀏覽臉書股票假投資廣告加入LINE群組，自稱理財專員表示投資保證獲利，須在假投資網站申請帳號，加值才能操作，她依指示以超商代碼繳費4次共9萬元，對方稱網站出問題要求再繳費，她驚覺受騙報案。

詐團假冒股市名人等在臉書刊登投資廣告，宣稱「股票翻身」、「高獲利」、「穩賺不賠」，引導被害人加入LINE群組，有專家分享明牌，還有成員秀出投資收益截圖、轉帳明細等，稱「再不行動就錯失機會」，誘使被害人面交、無摺存款或以ATM、網路銀行、臨櫃匯款，近期出現超商代碼繳費。

刑事局說，應避免透過LINE、臉書等網路平台投資，絕大部分是詐騙；不要相信網路上投資名人，大多是詐騙；正常投資管道不會到府收款，聲稱到府收款絕對是詐騙；投資群組要求臨櫃或以ATM、網銀匯款，甚至超商代碼繳費，也一定是詐騙。

假投資詐騙集團誘使被害人面交、匯款或無摺存款，近期出現超商代碼繳費，上班族張姓女子投資股票被騙以超商代碼繳費損失9萬元。記者李奕昕／翻攝
假投資詐騙集團誘使被害人面交、匯款或無摺存款，近期出現超商代碼繳費，上班族張姓女子投資股票被騙以超商代碼繳費損失9萬元。記者李奕昕／翻攝
假投資詐騙集團誘使被害人面交、匯款或無摺存款，近期出現超商代碼繳費，上班族張姓女子投資股票被騙以超商代碼繳費損失9萬元。記者李奕昕／翻攝
假投資詐騙集團誘使被害人面交、匯款或無摺存款，近期出現超商代碼繳費，上班族張姓女子投資股票被騙以超商代碼繳費損失9萬元。記者李奕昕／翻攝

被害人 詐騙集團 超商

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