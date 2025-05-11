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他消費1700元按摩2小時後稱：沒帶現金 被警攔住便妥協

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓男子昨天晚上前往按摩店消費1700元按摩2小時，結束後卻稱「沒帶現金」，無法付款，店家報警處理；由於轄區派出所就在按摩店對面，警察迅速到場，告知張若明知沒有錢，仍前往消費且堅持不付錢，即是詐欺現行犯要當場逮捕，張才請家屬幫忙付款。

台南市一名女子昨天晚間11時許在社群媒體Threads上指出，第一次店裡這麼多警察，戴帽子阿伯按摩1700元，不付錢，「斜對面就是金華派出所欸」；網友紛紛留言「神奇了？白吃白喝白按摩」、「按摩不付錢 也是一種奇葩」、「連放鬆的都要按王八，真的是無言」。

台南市警第六分局金華派出所說明，昨天晚間接獲店家報案稱「店內有糾紛需協助」，立即派員前往處理。經瞭解，張姓男子至報案人經營的按摩店消費1700元，按摩2小時結束後卻表示身上沒帶現金，無法付款，將改日再帶錢來付，引起業者擔憂報警。

金華派出所副所長郭志裕表示，員警抵達後告知，若明知身上沒有錢仍執意消費，恐涉及詐欺罪嫌，將當場逮捕；現場警員詢問張姓男子身上有沒有現金、有沒有辦法領錢或找朋友家人來付，是否確實不付錢，若不付錢也沒有其他方式付錢，就要立刻跟他們回派出所。

經警方溝通後，張才聯繫家屬，請家屬跟店家協議付款方式，經店家同意改日收款，並暫時不提出告訴，事件才暫時落幕。

警方提醒，消費後若未如實付款，恐涉刑事責任，民眾應提高警覺避免因一時疏忽觸法；同時也呼籲店家遇到類似情況，應妥善保存相關證據並報警處理，以保障自身權益。

張姓男子昨天晚上前往按摩店消費1700元按摩2小時，結束後卻稱「沒帶現金」，無法付款，店家報警處理。記者袁志豪／翻攝
張姓男子昨天晚上前往按摩店消費1700元按摩2小時，結束後卻稱「沒帶現金」，無法付款，店家報警處理。記者袁志豪／翻攝
張姓男子昨天晚上前往按摩店消費1700元按摩2小時，結束後卻稱「沒帶現金」，無法付款，店家報警處理。記者袁志豪／翻攝
張姓男子昨天晚上前往按摩店消費1700元按摩2小時，結束後卻稱「沒帶現金」，無法付款，店家報警處理。記者袁志豪／翻攝

台南 按摩 警察

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