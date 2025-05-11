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中壢派出所搬家！市民跑錯 桃第一個社宅共構派出所開張

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢分局「中壢派出所搬家了」!原本中壢區延平路75年的中壢所辦公廳舍不夠，市政府在距離300公尺的中興巷公辦都更社宅，完成第一個與社宅共構派出所，新中壢所昨天搬家進駐，仍有市民不知情報案跑錯，中壢分局表示，警方在分局門口張貼中壢所家新地點，協助行動不便市民到新中壢所受理報案。

位於台一線延平路的中壢派出所，整建後75年來，一直與中壢分局合署辦公及受理報案，如今新的中壢所搬至中壢區康樂路、中榮路交叉口的中興巷公辦都更社宅1至3樓，，中壢所昨天全部搬遷進駐辦公，中壢所正式與中壢分局分開，也是桃園第一個與社宅共構的派出所。

新的中壢所（中壢區康樂路56號）距離中壢分局300公尺不遠、鄰近中壢國小，由於中壢民眾早已習慣到「中壢分局報案」，中壢分局特別在分局門口張貼「我們搬家囉」！新中壢所地圖，為提醒民眾，未料仍有市民跑錯。中壢分局指出，中壢所搬家後，市民還不習慣，昨天到今天中午，仍有2、30位民眾跑錯，到中壢分局報案，一問才知中壢派出所已經搬走，員警好心提醒民眾前往新中壢所報案。

中壢分局表示，中壢派出所喬遷至康樂路中興巷社宅，空間擴大，設有無障礙設施與友善服務空間，服務民眾更方便，分局今後只受理交通裁罰、刑事記錄證明（良民證）等服務，警方準備新中壢所地點小卡片，為提供報案民眾知道，若遇行動不便民眾，警方也協助到新中壢所受理報案，希望中壢市民慢慢熟悉，不會再跑錯報案地點。

「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅（見圖）新地點服務，警方提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅（見圖）新地點服務，警方提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅服務，警方張貼新地點提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅服務，警方張貼新地點提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅服務，警方張貼新地點提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅服務，警方張貼新地點提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅（見圖）新地點受理報案服務，警方提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅（見圖）新地點受理報案服務，警方提醒市民別跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!原在中壢分局（見圖）的舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅服務，民眾跑錯。記者曾增勳／攝影
「中壢派出所搬家了」!原在中壢分局（見圖）的舊中壢派出所搬到中壢中興巷社宅服務，民眾跑錯。記者曾增勳／攝影

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