中壢派出所搬家！市民跑錯 桃第一個社宅共構派出所開張

桃園市中壢分局「中壢派出所搬家了」!原本中壢區延平路75年的中壢所辦公廳舍不夠，市政府在距離300公尺的中興巷公辦都更社宅，完成第一個與社宅共構派出所，新中壢所昨天搬家進駐，仍有市民不知情報案跑錯，中壢分局表示，警方在分局門口張貼中壢所家新地點，協助行動不便市民到新中壢所受理報案。

位於台一線延平路的中壢派出所，整建後75年來，一直與中壢分局合署辦公及受理報案，如今新的中壢所搬至中壢區康樂路、中榮路交叉口的中興巷公辦都更社宅1至3樓，，中壢所昨天全部搬遷進駐辦公，中壢所正式與中壢分局分開，也是桃園第一個與社宅共構的派出所。

新的中壢所（中壢區康樂路56號）距離中壢分局300公尺不遠、鄰近中壢國小，由於中壢民眾早已習慣到「中壢分局報案」，中壢分局特別在分局門口張貼「我們搬家囉」！新中壢所地圖，為提醒民眾，未料仍有市民跑錯。中壢分局指出，中壢所搬家後，市民還不習慣，昨天到今天中午，仍有2、30位民眾跑錯，到中壢分局報案，一問才知中壢派出所已經搬走，員警好心提醒民眾前往新中壢所報案。