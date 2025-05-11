國中男學生劈2女 1女生將情敵照AI變造PO網被告

台中市某地區一名國中男學生涉嫌同時和他校二名國中女學生交往，其中一名女學生不滿，無意間發現男學生和另一名女學生的不雅照，她涉嫌將情敵照片AI變造後PO網，被害女學生的家長獲知後報案，台中市大甲警分局表示，此案已受理偵辦中，因涉及兒少內容，無法說明。

臉書爆料公社有人留言說，台中某國中學校，一名女學生被惡意用AI合成照片，四處亂發布照片， 導致這名女學生被學校排擠，女學生的媽媽擔心女兒會因為這件事情心裡會有傷害，也擔心學校以外的人看到照片的人會騷擾自己的女兒。

PO文者說，目前知道對方是和女學生讀同一所學校，家長已報警，但對方的父母完全不理不睬，「現在不是學校霸凌，就是用AI亂合成害人！」被害人的媽媽因為擔心孩子到現在吃不下，睡不著。

PO文者表示，因為有很多人希望他將「兇手」的照片公開，因此一起PO出照片，被PO照片的女學生長相清純，她自PO網路照片常有流行穿搭，偶爾露出細腰；網友看到後說，未經他人同意散播照片，PO文者行為也不合法。