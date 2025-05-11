台南中西區酒吧酒客爭風吃醋 為女3人聯手打1人遭逮

台南市中西區公園路上1間酒吧今天上午7時許驚傳有人打架，店家物品受損；警方趕往，確認是兩方男酒客為一名女子爭風吃醋，引發王姓男子等3人毆打黃姓男子，連女生都被波及。警方接獲報案，將陳等3人通知到案，詢後依刑法聚眾鬥毆、傷害及毀損罪嫌依法送辦。

今天上午7時許，台南市警第二分局接獲報案，中西區公園路上1家酒吧有男女糾紛起爭執，有人受傷、店內物品遭砸損壞；轄區民權派出所員警趕往時，現場尚有25歲黃姓男子及31歲郭姓女子在場，2人手腳均受到輕傷，員警協助將2位民眾送醫治療。

警方調查，黃姓男子與郭女都是該間酒吧的客人，當時也是酒吧客人的49歲王姓男子，疑似為了郭女與黃爭風吃醋，雙方起了衝突；過程中王的另外兩名友人陳姓男子與戴姓男子一起動手毆打黃，波及到郭女及店家物品後駕車揚長離去。