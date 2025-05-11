快訊

日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺

貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

鬥志到第3天就消失殆盡 她實測日行一萬步一個月發現意外結果

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園6旬婦雨中摔倒動彈不得 警超霸氣「公主抱」暖救援

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名干姓婦人昨上午趁母親節前夕前往市場買菜，卻因滂沱大雨路滑不慎摔倒，動彈不得。龜山派出所與龜山交通分隊員警發現後迅速上前關心，霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困，並平安護送婦人返家。

干姓婦人昨上午到菜市場買菜，不慎因天雨路滑跌倒倒臥路旁，全身被大雨淋濕，無法自行起身，因現場距離派出所僅一街之隔，龜山派出所及交通分隊警員發現後立即攙扶婦人返回派出所避雨，但婦人因傷無法爬上階梯，警員當機立斷以「公主抱」方式將婦人抱入所內，現場溫馨感人。

經檢查婦人無外傷，僅因摔倒暫時無力，員警隨後詢問其住家地址，確認無其他傷勢後，以巡邏車護送婦人安全返家，干姓婦人及其家屬對員警的熱心協助感激不已，讚揚警方如家人般的關懷，讓她在母親節前夕感受到滿滿溫暖。

龜山派出所副所長黃玉婷表示，雨天路滑，長者外出需格外小心，建議家屬陪同或提供助行工具，並呼籲民眾多關心身邊長者，共同打造安全互助的社區環境。

桃園市龜山區干姓婦人昨前往市場買菜，因大雨路滑摔倒，龜山警方霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區干姓婦人昨前往市場買菜，因大雨路滑摔倒，龜山警方霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區干姓婦人昨前往市場買菜，因大雨路滑摔倒，龜山警方霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區干姓婦人昨前往市場買菜，因大雨路滑摔倒，龜山警方霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區干姓婦人昨前往市場買菜，因大雨路滑摔倒，龜山警方霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區干姓婦人昨前往市場買菜，因大雨路滑摔倒，龜山警方霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困。記者周嘉茹／翻攝

家人 桃園 母親節

延伸閱讀

影／桃園女學生台中遭前男友殺死 檢今相驗母痛哭

蘇晏霈母親節獻禮 媽抖出「有給錢」年紀不小快脫單！

環球購物中心母親節加碼祭晚鳥好康 優惠5折起

影／悲傷母親節..宜蘭監獄管理員開車撞死機車騎士 命喪黃泉

相關新聞

獨／高雄惡火父子不治 一家是低收入戶老翁靠便當接濟

高市國泰路二段一棟5樓公寓2樓昨天深夜近11時許傳火警，85歲李姓屋主和56歲兒子雙雙送醫不治；據了解，李翁一家是低收入...

知名麵線店遭撒冥紙、丟冰箱潑紅漆 2樓理髮老闆不認恐嚇

台北市某麵線店騎樓被棄置冰箱以紅漆寫不雅字眼並撒冥紙，警方查出是該處2樓理髮店吳姓老闆所為，他與麵線店張姓老闆日前因故嫌...

喬賭債開車衝撞遭霰彈槍攻擊 蘆洲警逮6人續查開槍嫌

新北市21歲李男與人發生賭債糾紛並在網路互嗆，昨天凌晨12時許與對方相約在蘆洲區永安南路1間土地開發公司談判。李男找來多...

高雄公寓失火 85歲翁肢體灼傷、56歲兒倒浴室送醫雙亡

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局16車34人馳援，破門進屋，發現起火點在後方...

轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙

高雄小港區今天上午一度雷雨交加，中油大林廠一處油槽遭閃電擊中起火，所幸廠方與消防局即時搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，也未...

國中男學生劈2女 1女生將情敵照AI變造PO網被告

台中市某地區一名國中男學生涉嫌同時和他校二名國中女學生交往，其中一名女學生不滿，無意間發現男學生和另一名女學生的不雅照，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。