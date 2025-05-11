桃園6旬婦雨中摔倒動彈不得 警超霸氣「公主抱」暖救援

桃園市龜山區一名干姓婦人昨上午趁母親節前夕前往市場買菜，卻因滂沱大雨路滑不慎摔倒，動彈不得。龜山派出所與龜山交通分隊員警發現後迅速上前關心，霸氣「公主抱」暖心協助婦人脫困，並平安護送婦人返家。

干姓婦人昨上午到菜市場買菜，不慎因天雨路滑跌倒倒臥路旁，全身被大雨淋濕，無法自行起身，因現場距離派出所僅一街之隔，龜山派出所及交通分隊警員發現後立即攙扶婦人返回派出所避雨，但婦人因傷無法爬上階梯，警員當機立斷以「公主抱」方式將婦人抱入所內，現場溫馨感人。

經檢查婦人無外傷，僅因摔倒暫時無力，員警隨後詢問其住家地址，確認無其他傷勢後，以巡邏車護送婦人安全返家，干姓婦人及其家屬對員警的熱心協助感激不已，讚揚警方如家人般的關懷，讓她在母親節前夕感受到滿滿溫暖。