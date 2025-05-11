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高雄雷雨騎士慘摔 前者嚇到問會被認肇逃嗎 網友給答案

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄昨天和今天清晨都下大雷雨，有網友貼出一段後方機車騎士在雨中慘摔的影片詢問網友，因他趕上班沒停下來關心，會被認為肇逃嗎？網友紛紛安慰並提供教戰守則，指可該名騎士應是按煞車壓到標線打滑所致，提醒原PO先保存影片為先。

左營警分局警方則指出，車禍發生在左營區博愛二路北向南方向，目前尚未接獲相關報案。經檢視影片，該機車騎士疑因天雨路滑，在行駛時未與其它車輛發生碰撞即失去平衡自摔，PO影片者未涉及肇事逃逸情事。

原PO昨天在網路社群Threads貼文並附影片指出，騎車上班的路上看到有人自摔，不知道嚴不嚴重，但趕著進公司所以就沒有停下來關心，後來下班因為不確定會不會被說肇逃就去警察局問，好在警察說沒有接到相關檢舉，想問問這種情況他摔車是自己的問題嗎？

貼文有網友回應指出，「說真的你不是無緣無故急煞嚇到人家，這個好像跟你沒什麼關係」、「不算，他自己操作不慎，而且就算要找也是要找那台藍車或是違停的貨車」、「目前看起來，是他自己按煞車壓到標線打滑，因為前面那台藍車減速了，預備路邊停車」。

有網友提出建議指，「壓到黃線和白線，輪胎失去了抓地力，就失去平衡倒地了，下雨天不要壓線是基本，影片保存好」、「巨蛋那條博愛路平時沒下雨 車都蠻多的，他可能是剛好壓到標線上煞車，結果太濕太滑自摔，影片先保存備份有個證據比較保險」。

高雄昨天和今天清晨都下大雷雨，有網友貼出一段後方機車騎士在雨中慘摔的影片詢問網友，因當下未停車關心，是否會被認為肇逃。圖／取自Threads／bocheng._的影片
高雄昨天和今天清晨都下大雷雨，有網友貼出一段後方機車騎士在雨中慘摔的影片詢問網友，因當下未停車關心，是否會被認為肇逃。圖／取自Threads／bocheng._的影片
高雄昨天和今天清晨都下大雷雨，有網友貼出一段後方機車騎士在雨中慘摔的影片詢問網友，因當下未停車關心，是否會被認為肇逃。圖／取自Threads／bocheng._的影片
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高雄昨天和今天清晨都下大雷雨，有網友貼出一段後方機車騎士在雨中慘摔的影片詢問網友，因當下未停車關心，是否會被認為肇逃。圖／取自Threads／bocheng._的影片
高雄昨天和今天清晨都下大雷雨，有網友貼出一段後方機車騎士在雨中慘摔的影片詢問網友，因當下未停車關心，是否會被認為肇逃。圖／取自Threads／bocheng._的影片

影片 自摔

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