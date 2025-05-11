影／桃園女學生台中遭前男友殺死 檢今相驗母痛哭

台中市詹姓男子與桃園市詹姓女高中生曾交往，昨天詹女到南屯區詹男租屋處，樓下拿寵物鼠時，詹求復合失敗，持水果刀朝詹女猛刺，隨後再持刀刺自己胸口，詹女不治，詹在加護病房。檢察官今與詹女母相驗，安排擇日解剖，詹女遺體從醫院移往台中殯儀館時，詹女母痛哭「妳要跟好」，令人鼻酸。

台中地檢署檢察官劉文賓今早在林新醫院相驗此案，由詹女母親、舅舅等人協助，劉指出，詹女所受致命傷為何，需要後續解剖釐清，排定於後天解剖，詹女遺體由醫院移往台中殯儀館冰存，詹女在禮儀社移置遺體上車時，不斷喊著女兒姓名，哭著說「妳要跟好」、「要上車了」，聞者同哀。

經查，詹姓男子（24歲）是中部大學畢業，與在桃園就讀高中的詹女（18歲）曾交往，二人在今年3、4月間分手，昨天詹女由彭姓學長開車載著南下，前往台中南屯區忠勇路的詹男租屋處，拿回「寵物鼠」與個人物品。

因詹男求復合失敗，拿出預藏的水果刀刺殺詹女胸、背處後，再拿出折疊刀往自己胸口猛刺四、五下，詹女送醫傷重不治，詹男今天仍在加護病房內，插管給氧治療。