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影／桃園女學生台中遭前男友殺死 檢今相驗母痛哭

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓男子與桃園市詹姓女高中生曾交往，昨天詹女到南屯區詹男租屋處，樓下拿寵物鼠時，詹求復合失敗，持水果刀朝詹女猛刺，隨後再持刀刺自己胸口，詹女不治，詹在加護病房。檢察官今與詹女母相驗，安排擇日解剖，詹女遺體從醫院移往台中殯儀館時，詹女母痛哭「妳要跟好」，令人鼻酸。

台中地檢署檢察官劉文賓今早在林新醫院相驗此案，由詹女母親、舅舅等人協助，劉指出，詹女所受致命傷為何，需要後續解剖釐清，排定於後天解剖，詹女遺體由醫院移往台中殯儀館冰存，詹女在禮儀社移置遺體上車時，不斷喊著女兒姓名，哭著說「妳要跟好」、「要上車了」，聞者同哀。

經查，詹姓男子（24歲）是中部大學畢業，與在桃園就讀高中的詹女（18歲）曾交往，二人在今年3、4月間分手，昨天詹女由彭姓學長開車載著南下，前往台中南屯區忠勇路的詹男租屋處，拿回「寵物鼠」與個人物品。

因詹男求復合失敗，拿出預藏的水果刀刺殺詹女胸、背處後，再拿出折疊刀往自己胸口猛刺四、五下，詹女送醫傷重不治，詹男今天仍在加護病房內，插管給氧治療。

檢警評估，今天詹男狀態仍不適合警詢，將在詹男狀況適合時，再安排詢問，以釐清案發經過，全案將依殺人罪方向偵辦，詹男目前由第四警分局24小時戒護中。

桃園市詹姓女高中生昨天遭詹姓男子持刀殺害，檢警今早在醫院相驗，釐清死因。記者陳宏睿／翻攝
桃園市詹姓女高中生昨天遭詹姓男子持刀殺害，檢警今早在醫院相驗，釐清死因。記者陳宏睿／翻攝

失敗 寵物 遺體

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