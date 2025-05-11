喬賭債開車衝撞遭霰彈槍攻擊 蘆洲警逮6人續查開槍嫌

新北市21歲李男與人發生賭債糾紛並在網路互嗆，昨天凌晨12時許與對方相約在蘆洲區永安南路1間土地開發公司談判。李男找來多名友人分乘2輛車前往，遭對方持霰彈槍攻擊。蘆洲警目前已逮捕李男等6人，將持續追查開槍嫌犯到案以釐清案情。

據了解，蘆洲警方昨天凌晨12時許接獲報案，在蘆洲區永安南路二段聽到槍聲疑似發生槍擊案。警方到場經查21歲李姓男子因與對方有賭債糾紛，雙方在網路互嗆後相約在蘆洲永安南路二段1間土地開發公司談判，李男找來多名友人開2輛車前往赴約。

但李男抵達現場竟直接開車欲衝撞對方，對方見狀掏出霰彈槍反擊射中李男車尾還波及另1輛車，李男聽聞槍響嚇得趕緊加速駛離。蘆洲警展開追緝逮捕21歲李男、19歲陳男、32歲吳男、33歲詹男、30歲楊男、25歲林男等6人。