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小黃運將被客人「放鴿子」嚥不下氣 提告討到200元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓女子去年6月要從岡山到台南市區，張女打電話跟尹姓計程車司機預約，15分鐘後尹男到張女指定地點接客，結果卻未見張女現身，打她電話也不接，他不滿被張女「放鴿子」，氣得寫狀提告索討200元車資，法院審理後，認定請求合理，判張女要賠償這筆錢。

判決指出，去年6月28日晚間8時57分許，張女打電話跟尹男叫車，尹男當時跟張女說他人在岡山，發車要等15分鐘，張女同意後，尹男便依約去載張女。

結果到了張女叫車地點後，張女卻失聯，尹男多次打她電話都沒接，久等多時後才驚覺被放鳥，尹男氣不過張女打電話耍人，氣得自己寫狀紙對張女提告，索賠200元車資。

橋頭地院岡山簡易庭審理時，張女都未到庭及提出書面陳述，法官依據尹男指控及通話紀錄，認定張女確實有叫車但未搭乘，尹男向張女請求合理，判她應賠償司機這筆200元車資。

尹姓計程車司機不滿被張姓客人放鴿子，提告索討200元車資成功。示意圖。本報資料照片
尹姓計程車司機不滿被張姓客人放鴿子，提告索討200元車資成功。示意圖。本報資料照片

岡山 提告 計程車司機

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