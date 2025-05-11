小黃運將被客人「放鴿子」嚥不下氣 提告討到200元

高雄張姓女子去年6月要從岡山到台南市區，張女打電話跟尹姓計程車司機預約，15分鐘後尹男到張女指定地點接客，結果卻未見張女現身，打她電話也不接，他不滿被張女「放鴿子」，氣得寫狀提告索討200元車資，法院審理後，認定請求合理，判張女要賠償這筆錢。

判決指出，去年6月28日晚間8時57分許，張女打電話跟尹男叫車，尹男當時跟張女說他人在岡山，發車要等15分鐘，張女同意後，尹男便依約去載張女。

結果到了張女叫車地點後，張女卻失聯，尹男多次打她電話都沒接，久等多時後才驚覺被放鳥，尹男氣不過張女打電話耍人，氣得自己寫狀紙對張女提告，索賠200元車資。