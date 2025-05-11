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高雄公寓失火 85歲翁肢體灼傷、56歲兒倒浴室送醫雙亡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局16車34人馳援，破門進屋，發現起火點在後方儲藏室，屋主85歲李姓老翁躺在臥室、肢體遭灼傷，56歲兒子則倒在浴室，兩人已無生命跡象，雖送醫搶救，仍雙雙宣告不治。

高市消防局指出，昨天深夜11時54分許接獲位於鳳山區國泰路二段一棟5樓公寓通報火警，共派出16車34人前往救援，消防員抵達現場發現是2樓公寓起火，由於傳出有人受困屋內，消防員分頭射水搶救，並破壞門鎖進屋。

進屋發現，起火點在屋後儲藏室，分別在一間臥室發現85歲屋主李姓老翁，李翁已無氣息，肢體有燒灼傷；李翁的56歲兒子則倒臥在另一間房間的浴室，衣著整齊，已無呼吸心跳，身上無明顯燒燙傷，研判是發現火煙後，逃到浴室躲藏不支倒地。

父子兩人被消防員救出後，雖緊急分頭送醫院急救，但1小時後雙雙宣告不治；李家住宅的儲藏室燒毀雜物、一片焦黑；詳細起火原因由消防局火調科調查。

高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高市國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，火滅後，消防員破門進屋（如圖），將受困屋主李姓父子救出，但兩人已無生命跡象，送醫後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，警方在現場警戒；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援，警方在現場警戒；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區國泰路二段一棟公寓昨天深夜近11時許突然傳出火警，消防員趕赴救援；屋主李姓父子被救出已無生命跡象，被送醫搶救後雙雙不治。記者石秀華／翻攝

公寓 浴室 消防員

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