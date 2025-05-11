高雄公寓失火 85歲翁肢體灼傷、56歲兒倒浴室送醫雙亡

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局16車34人馳援，破門進屋，發現起火點在後方儲藏室，屋主85歲李姓老翁躺在臥室、肢體遭灼傷，56歲兒子則倒在浴室，兩人已無生命跡象，雖送醫搶救，仍雙雙宣告不治。

高市消防局指出，昨天深夜11時54分許接獲位於鳳山區國泰路二段一棟5樓公寓通報火警，共派出16車34人前往救援，消防員抵達現場發現是2樓公寓起火，由於傳出有人受困屋內，消防員分頭射水搶救，並破壞門鎖進屋。

進屋發現，起火點在屋後儲藏室，分別在一間臥室發現85歲屋主李姓老翁，李翁已無氣息，肢體有燒灼傷；李翁的56歲兒子則倒臥在另一間房間的浴室，衣著整齊，已無呼吸心跳，身上無明顯燒燙傷，研判是發現火煙後，逃到浴室躲藏不支倒地。