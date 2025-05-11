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影／台鐵區間車彰化爆2乘客肢體衝突 警依社維法查處

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

有網友在Threads平台發布影片，台鐵區間車有乘客扭打，鐵路警察局台中分局調查，糾紛分生在昨天晚間7時許，台鐵區間車行經彰化時發生，列車長獲報時，兩名乘客已未再扭打，但仍依違反社會秩序維護法送辦。

鐵路警察局台中分局表示，有關網友在網路平台發布的乘客打架影片，經查是昨天晚間7時許，在台鐵5064次區間車車廂內發生，當時兩名乘客因不明原因爭吵拉扯，彰化分駐所接獲彰化縣警察局110轉通報，但警方獲報後，該班列車已駛離台鐵彰化車站。

經詢問該班列車長調查，爭執兩名旅客已無肢體衝突且雙方無需報案、就醫，但此案雙方已違反社會秩序維護法法第87條第1項2款，可處1.8萬元以下罰鍰，將調閱車廂監視器影像，以查明維序人身分，通知到案說明。

鐵路警察局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通解決問題或通報警方到場協助，以免觸法，本分局將積極防處轄內各類不法行為，以維護旅運安全秩序。

台鐵區間車昨晚行經彰化時，有兩名乘客扭打。圖／摘自Threads
台鐵區間車昨晚行經彰化時，有兩名乘客扭打。圖／摘自Threads
台鐵區間車昨晚行經彰化時，有兩名乘客扭打。圖／摘自Threads
台鐵區間車昨晚行經彰化時，有兩名乘客扭打。圖／摘自Threads

台鐵 警察

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