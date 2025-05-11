高雄鳳山火警！老父與子雙亡 社會局證實為中低收入戶

高雄鳳山區國泰路昨晚發生住宅火警，造成85歲李姓老翁與其56歲兒子雙雙罹難。高雄市社會局今證實，李家為中低收入戶家庭，每月領有8000多元津貼。社會局說，喪葬事宜已由兒子的前妻處理中，將與公所提供相關協助。

社會局表示，李姓老翁年事已高，行動不便，每月領有逾8千元生活津貼，3個月前他李翁曾因摔車受傷，身體狀況轉差，更加依賴社會支持系統。

社會局說，李姓老翁的兒子沒有固定工作，主要靠臨時打工過活，生活條件不穩。社會局早已將李家列為輔導對象，並透過外展服務提供每日一餐的熱食便當與必要物資。

據了解李姓老翁無保護通報史，但李翁的兒子在15年前有1筆婚姻暴力通報，同年與越南籍妻子離異後，女方帶著2名女兒搬離李家，現女兒均已成年，分別為21歲與20歲。由於母女三人未與李家同住，意外逃過此次火劫。

火災確切原因目前仍由消防單位調查中。社會局表示，已與李男越南籍前妻取得聯繫，前妻已開始協助處理喪葬事宜。