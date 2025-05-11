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轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙
高雄小港區今天上午一度雷雨交加，中油大林廠一處油槽遭閃電擊中起火，所幸廠方與消防局即時搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，也未影響整體產能，起火原因仍待火調科調查釐清。
消防局說，中油大林廠一處油槽今天上午9時許驚傳火警，高雄市消防局接獲通報後，緊急派遣10車20人趕赴現場搶救。所幸業者已啟動初期滅火作業，消防人員到場時外觀未見明顯火煙，火勢迅速獲得控制。
中油大林廠表示，廠區內1處油槽今天上午9時許，遭閃電擊中後冒出火煙，場內人員立刻通知內部的消防隊前往現場戒備並初步滅火，隨後高雄消防局的打火弟兄也趕抵現場，雙方合力搶救後，在上午10時許將火勢撲滅。
大林廠說，初步研判油槽是因為被閃電擊中才引發火警，幸好整起意外未造成人員傷亡，也沒有對整體產能造成影響，詳細起火原因，仍需消防局火調科進行後續調查才能確認。
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