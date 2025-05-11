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騎車用腳推機車是危險駕駛？他挨罰1萬2提這判決遭打臉

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓騎士騎車用腳推動前方機車，在道路上行駛，並變換車道；警方開出1萬2千元危險駕駛罰單，蔡不服，提苗栗地院撤銷罰單判決為例，主張騎車用腳推機車並不是危險駕駛。法院認為，蔡推車還變換車道到內側禁行機慢車車道，兩案案情不同，駁回告訴。

判決書指出，蔡姓男子2023年10月7日下午5時許，在台南市北區文賢路騎車並一路用右腳「推」前方機車，遭民眾檢舉；警方開出「以危險方式在道路上駕駛機車」罰單，交通局去年5月裁罰1萬2千元。蔡不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

蔡主張，前車騎到一半皮帶斷掉，後面有車一直來，不推會讓後車撞上，並提出修車估價單為證；他認為，以危險方式在道路上駕駛機車，是須達到相同危險才可論處，他們沒有肇事，未達危險程度，且罰金不符比例，警察也有以此方式推車，民眾無法得知有違法。

蔡還舉苗栗地方法院106年度交字第73號判決，請法院參考；當時苗栗縣古姓男子同樣騎機車以右腳推前方機車挨罰，法院認為，古行車路線在機車慢車道右側路線，並無驟然或任意變換車道，且速度緩慢，尚難謂有影響或危及其他行人、車輛，判決撤銷罰單。

交通局表示，蔡姓男子將右腳置於前車後輪左側位置，以此推動前車前進，兩車前後以腳勾稽持續長達27秒，倘若有任何突發狀況，二車皆難以應變及即時操控車輛，顯然限於易失控肇事情形。蔡在道路中不斷閃爍煞車燈，亦使後車難以辨識其行車動向。

交通局認為，若前車故障，應撥打電話等待拖吊車協助救援，而非強行以此危險駕駛方式護送；且期間有因路況導致兩車分開，前車亦可正常行駛，並無必須由後方機車推動方能行駛跡象，足認蔡確有以危險方式在道路上駕駛機車違規行為。

法院當庭勘驗檢舉影片，確認蔡姓男子以右腳推車過程，前車在通過路口時有向左偏行，蔡跟著前車向左側騎入內側禁行機慢車車道，接下來蔡的右腳離開，二車各自前行；堪認蔡偏向左側騎入內側車道，已足以影響其他車輛交通往來秩序與安全。

法院表示，蔡雖提出前車修車估價單為證，但該估價單距離違規日期已隔5日。依其內容，也無從認定是否為畫面上所見前方機車；且從影片來看，蔡的右腳離開前車後，前車亦能獨自前行，並未能看出有因故障而無法行駛情形。

法院指出，蔡所提出的苗栗地院判決，與本案機車尚有因前開危險駕車方式闖入內側禁行機慢車車道，造成其他車輛往來危險情形，兩者案情不同，自不得比附援引；認定蔡為考領有合格駕駛執照駕駛人，貿然以危險方式駕車，有主觀上可歸責性與可非難性，應予裁罰。

法院說明，若機車故障，理應盡速靠邊停下，尋找附近機車行，以牽行方式就近修理，或撥打電話請求拖車協助，實無以危險方式駕車必要；不僅蔡姓男子本身易於失控肇事，其他用路人亦有受影響導致肇事高度可能性。足認蔡無視交通法規注意義務，漠視交通秩序與安全。

法院審酌，蔡姓男子確有以危險方式駕車之違規行為，顯已威脅一般用路人之生命、身體安全，交通局處分並無違誤，蔡訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

蔡姓騎士騎車用腳推動前方機車，在道路上行駛，並變換車道；警方開出1萬2千元危險駕駛罰單，蔡不服，提苗栗地院撤銷罰單判決為例，遭法院駁回。示意圖／本報資料照片
蔡姓騎士騎車用腳推動前方機車，在道路上行駛，並變換車道；警方開出1萬2千元危險駕駛罰單，蔡不服，提苗栗地院撤銷罰單判決為例，遭法院駁回。示意圖／本報資料照片

推車 罰單 車道

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