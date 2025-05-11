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影／豐原鬧區併排停車迫計程車跨雙黃線 撞外送員機車人車飛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原鬧區博愛街旁昨天有轎車並排停車，迫使一輛計程車跨越雙黃線，碰撞外送員機車後，騎士和機車噴飛，警方將追查計程車跨越行車分向線，和轎車並排停車違規行為，釐清違規行為和責任歸屬。

豐原警分局今天說明，昨天上午10時43分獲報，在豐原區博愛街有交通事故發生，經了解，52歲林姓男子開計程車，由博愛街往中正路方向直行至事故地點，為閃避路邊並排停車的車輛時，與29歲外送員鄧姓男子騎的機車，由博愛街往復興路方向直行發生碰撞。

警方依規定施以酒精濃度測試，雙方皆無飲酒情形；有關並排停車、跨越行車分向線等交通違規部分，將進一步調查釐清，依規定處理，詳細肇因將交由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕駛人行駛時應遵守交通規則，留意路況，確保自身或其他用路人行車安全。

台中市豐原區博愛街昨天發生車禍，計程車為閃併排停車，跨越雙黃線和外送員機車碰撞。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區博愛街昨天發生車禍，計程車為閃併排停車，跨越雙黃線和外送員機車碰撞。記者游振昇／翻攝

外送員 計程車 豐原

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