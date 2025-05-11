台中國中生氣父安排轉學 離家出走凌晨獨留超商警開導
台中市洪姓國中生在上月底時，被民眾發現凌晨時分仍在超商逗留，警方到場關心時，洪生一度不願吐實，警方耐心開導下才知，洪生因父親安排轉學，與父親鬧脾氣，深夜離家後待在超商約1個多小時，警方聯絡洪生父親帶回。
第三警分局勤工派出所警員曾聖娟、盧禹丞，在上月底凌晨3時多執行巡邏勤務時，獲報超商內有學生逗留，警方到場時，發現洪姓國中生獨自坐在超商休息區，臉色蒼白，顯得疲憊。
警員上前關心，洪生神情緊張、言語閃爍，僅簡單表示當晚10時左右與父親發生爭執後被「趕出家門」。
警方詢問住處時，洪生稱最近剛搬家，不清楚新住址，也不記得父親的聯絡方式。
警員耐心開導，洪生才坦承其實家就住在派出所附近，警方陪同洪生返家，卻發現住處鐵門深鎖且未設電鈴，無法聯繫屋內家人，因此帶著洪生先返回派出所後，聯繫洪生父親接回。
經查，洪父因擔憂兒子學業壓力過大，與兒子溝通轉學事宜，希望安排就讀壓力較輕的學校，但洪生無法接受，趁父親外出取車時獨自離家出走。
洪父見兒子無恙，對警方的協助深表感謝，表示將與孩子進一步溝通、化解誤會。
警方提醒，青少年情緒波動較大，家長與孩子間的溝通尤為重要，適時傾聽理解孩子內心的想法與壓力，才能避免衝突升溫或誤會擴大，另籲請街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。
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