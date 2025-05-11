小隊長值勤猝逝引發工時問題 桃市消防局：爭取每年3％增加人力

桃園市消防局救災救護指揮中心51歲小隊長許宏傑日前執勤時突昏倒，送醫搶救後仍不治，經調查事發前數月他平均加班逾百小時，再度引起外界質疑消防員值勤工時超時問題。桃園市消防局表示，經調查許宏傑的服勤時間均符合規定，但現況人力確實吃緊，爭取以每年3%的成長速率增加人力。

小隊長許宏傑今年3月18日晚間上班時，除了有感冒症狀，其他一切正常，事發前還在和同事說話，未料晚間近11時突昏倒在椅上，並發出類似鼾聲的瀕死式呼吸；同事見狀立即現場替他CPR，並使用AED搶救，但許宏傑仍無恢復呼吸心跳，緊急送醫救治，經過1小時急救仍身亡。

桃園市議員楊朝偉指出，消防局指揮中心許姓小隊長今年3月於值勤時突然昏倒搶救後不治，質疑許姓小隊長值勤工時是否超時，發生之後消防局有無協助相關事項，未來應該針對相關事件擬訂相關因應方式；另針對每2年增給服勤人員每月24小時以上輪休時數規定，消防局需提前討論人力規劃。

市議員錢龍也表示，針對消防人員工時新制，每2年逐步調降每月工時，因此人力配置更為重要，要求消防局應儘快補足缺額，讓消防同仁在出勤安全、消防工時和守護民眾之間找到平衡點。

消防局長龔永信表示，目前桃園市消防局編制員額2377人，近年積極和銓敘部爭取以每年3%的成長速率增加人力，今年成長較慢的原因為2年前特考班考試要爭取1000名學生，但只有考上300人，因此這1、2年的補充人力較慢，相信明年會有所改善。

桃園市消防局則說明，許姓小隊長去年11月至指揮中心服務，任職4個月的實際服勤平均為224.75小時，超時服勤平均為104小時，均低於消防署114年規範總工時312小時及超時服勤136小時；其中因1月份適逢春節連假，公務人員工時下降，消防署放寬1月超勤上限為183小時，許姓小隊長1月超勤148小時，亦符合規定。

後續消防局有慰問、照顧家屬及協助職安衛相關事宜。由於許宏傑有高血壓病史，不排除是中風或心肌梗塞等原因猝逝，消防局未來將針對各分隊將購置血壓機，以定期量測追縱血壓，並對同仁進行心理輔導、個人健康改善或調整職務。