快訊

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越、SOGO萬元香水接連遭竊 變裝男落網：喜歡但沒錢買

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還，他坦承犯案稱喜歡香水，被依竊盜罪移送。

警方調查，38歲劉姓男子今年2月18日下午5時許在新光三越Diamond Towers，從櫃位偷3瓶MATIERE PREMIERE香水放進提袋，每瓶售價7200元；同月24日下午1時許在遠東SOGO台北復興館，從櫃位偷1瓶AMOUAGE香水夾進雜誌，售價1萬6000元。

警方接獲業者報案調閱監視器，發現劉行竊時戴鴨舌帽、口罩及攜帶雨傘、提袋，遮掩臉部及身形，犯後從捷運忠孝復興站搭捷運轉至文湖線，又返回板南線，再前往台北車站、西門町等地，才返回新北市板橋區住處，規避警方查緝。

警方本月7日赴劉住處拘提他，帶回大安警分局新生南路派出所，搜出4瓶失竊香水發還業者。他坦承犯案，稱喜歡香水，但無業沒錢購買，警詢後依竊盜罪移送。

劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還。記者李奕昕／翻攝

售價 捷運

延伸閱讀

抓到了！ 高雄巨蛋購物廣場專櫃遇竊 涉案男竊案通緝

高雄漢神巨蛋香水專櫃遇竊 黑衣男偷走萬餘元試用品警追緝

遠東SOGO催動綠色潮流 消費者青睞

新光三越端午名店粽一次滿足 集結日本名舖輕鬆買

相關新聞

獨／高雄惡火父子不治 一家是低收入戶老翁靠便當接濟

高市國泰路二段一棟5樓公寓2樓昨天深夜近11時許傳火警，85歲李姓屋主和56歲兒子雙雙送醫不治；據了解，李翁一家是低收入...

高雄公寓深夜惡火 屋主父子困火場被救出送醫雙雙不治

高市國泰路二段一棟5樓公寓昨天深夜近11時許突傳火警，火煙從2樓竄出，消防局派出15車34人馳援，傳有人受困火場，火勢撲...

轟！閃電直劈 高雄中油大林廠油槽冒火煙

高雄小港區今天上午一度雷雨交加，中油大林廠一處油槽遭閃電擊中起火，所幸廠方與消防局即時搶救，火勢迅速撲滅，無人傷亡，也未...

騎車用腳推機車是危險駕駛？他挨罰1萬2提這判決遭打臉

蔡姓騎士騎車用腳推動前方機車，在道路上行駛，並變換車道；警方開出1萬2千元危險駕駛罰單，蔡不服，提苗栗地院撤銷罰單判決為...

影／豐原鬧區併排停車迫計程車跨雙黃線 撞外送員機車人車飛

台中市豐原鬧區博愛街旁昨天有轎車並排停車，迫使一輛計程車跨越雙黃線，碰撞外送員機車後，騎士和機車噴飛，警方將追查計程車跨...

小隊長值勤猝逝引發工時問題 桃市消防局：爭取每年3％增加人力

桃園市消防局救災救護指揮中心51歲小隊長許宏傑日前執勤時突昏倒，送醫搶救後仍不治，經調查事發前數月他平均加班逾百小時，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。