新光三越、SOGO萬元香水接連遭竊 變裝男落網：喜歡但沒錢買

劉姓男子在台北市大安區新光三越、SOGO百貨行竊，偷走售價共3萬7600元的4瓶香水，警方拘提他搜出失竊香水發還，他坦承犯案稱喜歡香水，被依竊盜罪移送。

警方調查，38歲劉姓男子今年2月18日下午5時許在新光三越Diamond Towers，從櫃位偷3瓶MATIERE PREMIERE香水放進提袋，每瓶售價7200元；同月24日下午1時許在遠東SOGO台北復興館，從櫃位偷1瓶AMOUAGE香水夾進雜誌，售價1萬6000元。

警方接獲業者報案調閱監視器，發現劉行竊時戴鴨舌帽、口罩及攜帶雨傘、提袋，遮掩臉部及身形，犯後從捷運忠孝復興站搭捷運轉至文湖線，又返回板南線，再前往台北車站、西門町等地，才返回新北市板橋區住處，規避警方查緝。